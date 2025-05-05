股匯不同調台股跌254點 電金挫低、內需資產股齊揚
2025/5/5 14:45（5/5 15:01 更新）
（中央社記者江明晏台北5日電）新台幣連兩天急升，台股今天開高走低，呈現股匯不同調，指數終場下跌254.65點，收在20532.99點。台積電跌勢收斂，終場下跌12元，收938元；今天電子、金融類股下挫，航空、觀光、食品、資產、營建股逆勢齊揚。
新台幣兌美元匯率今天盤中暴力升值超過1元，升破30元關卡、來到29元區間，以出口為導向的電子產業承受沉重匯損壓力。
台股今天開高走低，早盤漲近百點後翻黑，一度下探20320點，跌約466點，高低點震盪達564點。台股終場加權指數下跌254.65點，收在20532.99點，成交值新台幣3870.22億元；電子股下跌1.44%、金融股下跌2.4%；代表中小型股票的櫃買指數下跌2.01%。
台股盤面今天呈現兩樣情，觀察權值股走勢，台積電跌勢收斂，終場下跌12元，收938元，跌幅1.26%；聯發科小跌0.38%，鴻海、大立光跌逾3%，電腦與代工廠如廣達、緯創、華碩等均收黑。
金融股如國泰金下跌6.8%，富邦金、新光金、三商壽跌逾5%，凱基金、第一保、中再保、台新金下跌逾3%。
新台幣狂升，疫後出國潮有望延續，帶動旅行社股票勁揚，燦星旅、易飛網漲停；航空股同步受惠油價走低、有助獲利，台灣虎航亮燈漲停，華航漲約4%、長榮航漲逾5%，星宇航空漲3%。
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資產股受惠新台幣升值趨勢，南紡漲停、士電漲逾9%、六福漲約5%，士紙、台肥、農林、大同、國賓漲逾3%。
與內需相關的食品股強漲，福壽漲停，泰山、佳格、味王漲逾8%，大成、大飲、統一也走高。營建股大將、怡華、京城漲停，國建、國產、皇昌等呈現強漲。（編輯：張良知）1140505
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