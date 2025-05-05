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新台幣狂飆升破30元民眾搶換匯 多家銀行App網銀塞車無法登入
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新台幣升太猛 日圓換匯迎來0.20近10個月最甜價位

2025/5/5 11:01（5/5 11:07 更新）
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圖為日圓。（圖取自Pixabay圖庫）
圖為日圓。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣升勢有如「失速列車」，一路狂飆，接連兩個交易日盤中衝破1元，今天一早升破30元整數大關後，仍繼續向前衝，奔向29.5元。新台幣升勢猛烈，意外讓哈日族迎來換匯甜甜價，台銀日圓現鈔賣出價下探0.20，為近10個月最甜價位。

美國匯率報告公布之前，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，加上熱錢流入、出口商恐慌性拋匯，3大因素助攻，新台幣匯率上演史詩級升值大戲，繼2日強彈3.07%後，今天開盤繼續猛攻，盤中一度狂漲逾1.4元，兌美元匯率站上29.5元價位。

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日圓今年來已展開一個升值波段，讓哈日族換匯價格節節攀高，但近日新台幣強勢補漲，意外讓哈日族迎來換匯好時機。根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價一度見到0.2087，為去年7月中旬以來、近10個月最甜換匯價格。

哈日族意外迎來甜甜匯價，趕緊手刀換匯，台新、玉山、中信、合庫等多家銀行網銀均有塞車狀況。民眾陳小姐直言，一早滑手機看到日圓換匯價格0.20，馬上點開網銀，沒想到大排隊，看來大家為了攢旅費真的是卯足全力。（編輯：楊蘭軒）1140505

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