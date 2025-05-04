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關稅戰下一步匯率戰？專家：應無升破28元空間

2025/5/4 10:37（5/4 10:47 更新）
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圖為新台幣與美元（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）美國總統川普4月2日拋出對等關稅震撼彈，美元指數下殺，跌破100大關，正式轉為空頭格局，非美貨幣強勢反彈之際，市場開始憂心，關稅戰下一步是否會是匯率戰。匯銀人士分析，新台幣已經進入升值區段，未來且戰且走，但應無升破28元的空間。

川普高舉關稅大刀，美元指數應聲重挫，亞幣吹響反攻號角，今年截至4月底，日圓因避險貨幣加持，狂漲近10%，韓元勁揚3.61%，新台幣也漲了2.39%，人民幣因自身經濟問題加上美中貿易戰利空，漲幅相對和緩，僅0.49%。

新台幣先前因台積電赴美投資，重創投資人信心，加上關稅利空籠罩，第1季延續貶勢，但4月開始展開反攻，上週五單日更狂飆升值3.07%，出現「史詩級升幅」，盤中罕見升幅達1.247元。

「新台幣現在正式轉為偏升格局」，台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，先前熱錢出走加上關稅利空籠罩，因為大家「不知道（台灣）會被修理到什麼程度」，如今川普對關稅態度軟化，市場緊張情緒得以紓解。

陳有忠表示，美元轉弱，台股回漲，外資轉賣為買，這些因素都有助於新台幣回升，尤其本週升勢更顯著，凸顯新台幣確定揮別貶勢，走向升值之路。

然而，市場憂心川普在關稅戰後，下個戰場將是匯率，行政院長卓榮泰4月29日也說，政府已有心理準備，未來的匯率、股匯市調整是重大挑戰。

陳有忠認為，台灣政府正在與美國談判，加上去年對美順差金額龐大，升值壓力不小，談判過程中，如果沒有在匯率上釋出善意，可能會不利談判結果。

儘管央行5月1日表示，美國財政部並未要求新台幣升值，外界預測與事實不符，匯銀人士直言，匯率議題一向是「能做不能說」，川普2.0導致國內民心動盪，央行職責是維持匯率穩定，適時安撫民心是合理舉動，然而美國是泱泱大國，不必然要明說，換言之，新台幣面臨升值壓力一事並未改變。

市場預估川普將逼迫新台幣進一步升值，至於升到哪個價位，莫衷一是。匯銀人士認為，最近已經感覺到「老大（央行）有點鬆手」，不過川普作風難測，現在要說升值到哪個價位言之過早，但從客觀環境來看，「沒有升到28的空間」。

匯銀人士更指出，美國匯率報告即將公布，在這之前，央行調節匯市有所顧忌，加上市場預期心理影響，均使近日新台幣升幅凶猛。

有些人以1985年廣場協議類比，當年日圓匯率從約240日圓兌1美元，一路狂飆120日圓兌1美元，日本經濟就此展開失落的30年，新台幣兌美元則從40元升至25元，憂心川普2.0將讓舊事重演。

不過匯銀人士認為，兩者時空背景完全不同，當時是美國、日本、英國、法國及德國政府代表會晤達成協議，聯合干預外匯市場，才具備貨幣大幅度升值的環境，現在川普走孤立主義，不太可能找來各國央行一起談，在此情況下，要大幅度干預匯率難度極高。

陳有忠指出，川普1.0時期，以中國為主要打擊目標，希望裂解供應鏈，當時台商大舉撤出中國，往南向國家分流，高階伺服器等廠商相繼回台，台商回流迎來豐沛資金，激勵新台幣匯率強勁走升。

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陳有忠表示，川普2.0是無差別攻擊，對等關稅範圍非常廣，稅率也高，目的是掐死中國，並堵上洗產地的後門；這也是為何川普1.0時期，亞幣普遍走揚，因為得到中國供應鏈分流的好處，如今則是升貶互見，因為有洗產地嫌疑的國家，受傷也較重。

展望新台幣匯率走勢，陳有忠認為，美元已經走入空頭，且美國聯準會接下來可能降息，美元進一步走弱，有利亞幣反彈；不過考量這次台灣受惠程度有限，新台幣匯率確定往升值方向走，但不需要過於緊張，央行應維持同樣立場，盡量讓新台幣匯率與亞洲同步，「 雖然美國希望我們升，但也不想跑到第一名」。（編輯：蘇志宗）1140504

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