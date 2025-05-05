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新台幣強升楊金龍7點說明 強調不會操縱匯率 籲市場勿過度臆測
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新台幣強升楊金龍7點說明 強調不會操縱匯率 籲市場勿過度臆測

2025/5/5 16:51（5/5 17:09 更新）
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新台幣匯率急升，廠商哀鴻遍野，也正是台美關稅首輪實體磋商完成之際，引發揣測。中央銀行總裁楊金龍（圖）5日下午親自主持記者會，對外說明匯率事宜。中央社記者徐肇昌攝 114年5月5日
新台幣匯率急升，廠商哀鴻遍野，也正是台美關稅首輪實體磋商完成之際，引發揣測。中央銀行總裁楊金龍（圖）5日下午親自主持記者會，對外說明匯率事宜。中央社記者徐肇昌攝 114年5月5日
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣暴力升值，引發市場譁然，中央銀行總裁楊金龍今天親上火線說明匯率，並作出2點呼籲，要市場評論人員勿過度臆測，影響匯市秩序，以及廠商不要聽信市場誇大不實分析，產生非理性預期，反而損及自身利益。

央行今天下午舉行記者會，由楊金龍親自主持，並做出7點說明。

影片來源：中央社

第1、台灣經濟基本面表現良好，據主計總處發布，113年經濟成長率初步統計數為4.59%，114年第1季經濟成長率概估數為5.37%，優於美國、中國大陸、新加坡及韓國。

第2、今年以來，金融市場逐步修正去年10月興起的川普交易，不過4月9日至今，美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天實施，並開始與主要貿易對手國協商，全球股市回溫；此期間外資匯入資金投資台股，加上廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，使得今年至5月5日，新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

第3、央行未參與台美經貿工作小組，美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。央行不會操縱匯率，近年來台灣也沒有被列為匯率操縱國。

第4、媒體報導海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士臆測，並非事實。白宮經濟顧問米蘭（Stephen Miran）日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。

第5、關於美國換債議題，據悉美國財長貝森特（Scott Bessent ）表示，並未有相關計畫；美國財政部於今年4月30日公布第2季度再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有發債計畫，也未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。

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第6、籲請市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，以免避免影響國內匯市的秩序及穩定，甚至波及到實體經濟。

第7、央行也呼籲廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。（編輯：潘羿菁）1140505

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