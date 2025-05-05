新台幣飆升 經貿辦：對美關稅談判未觸及匯率議題

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（中央社記者高華謙台北5日電）新台幣連兩天急升，針對台灣與美國進行關稅談判是否有談及匯率，行政院經貿談判辦公室今天說，關稅談判並未觸及匯率議題，台美經貿工作小組與對美談判小組中，都未包括央行。

新台幣猛烈升值，連續兩個交易日盤中飆升逾1元，引發熱議。中央銀行總裁楊金龍今天下午也決定親上火線主持記者會，說明匯率事宜。

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經貿辦今天透過新聞稿指出，台灣政府團隊於美東時間5月1日，結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

針對台灣這次在華府與美方進行關稅談判期間，是否有談及匯率。經貿辦說，關稅談判並未觸及匯率議題；行政院去年11月成立台美經貿工作小組以來，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，小組成員未包括央行，而鄭麗君率領的對美談判小組中，也沒有包括央行。（編輯：林興盟）1140505