央行：新台幣強升帳面仍有利益 不影響繳庫能力

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）5月才剛拉開序幕，新台幣匯市就經歷一番驚濤駭浪，連2日盤中狂升逾1元，今天才由升轉貶。外界憂心中央銀行持有龐大外匯部位，匯損驚人，央行外匯局今天表示，央行至今仍有帳面利益，且新台幣升值並不影響繳庫能力。

央行今天公布4月底外匯存底金額為5828.32億美元，月增48.10億美元，創歷史新高。

央行持有龐大外匯資產，不過5月以來新台幣匯率劇烈波動，展開「史詩級升值」，外媒報導指稱，台灣央行可能出現高達2兆元匯損。

央行外匯局局長蔡烱民對此說明，匯率波動確實會影響央行資產負債表，因為國外資產是美元或其他幣別計價，當匯率變動，折成新台幣後的金額也會有變動。

蔡烱民強調，「這不是賺或虧的概念」，雖然新台幣升值可能導致帳面利益大幅縮減，但這是帳面提列的準備項目，屬於資產負債表上的會計科目調整，並非損益。

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蔡烱民補充，疫情之後，資金大舉回流，新台幣強勢升值至27元，當時帳面負債達1兆元規模，但過去新台幣貶至33元時，利益也曾達1兆元。

儘管新台幣這波強勁升值，導致央行帳面利益減損，蔡烱民表示，新台幣升值不影響央行今年盈餘繳庫。（編輯：潘羿菁）1140506