央行啟動專案金檢 防堵熱錢湧入炒匯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北6日電）新台幣匯市近日劇烈震盪，外界憂心禿鷹現蹤，中央銀行緊盯熱錢，將啟動專案金檢，外資保管行、本土銀行都在列，除了檢視外資是否蓄意停泊於帳上，有炒匯嫌疑，進出口廠商承作新台幣遠期外匯交易也須符合「實需原則」。

4月中旬以來，新台幣匯市波動加劇，中央銀行已經三度說明，試圖穩定民心，不過近日市場出現非理性預期，導致匯價失序狂飆，連2日盤中漲逾1元，央行總裁楊金龍5日親上火線信心喊話，希望匯市失序情況「到此為止」，今天新台幣匯率也由升轉貶，供需大致回歸平衡。

中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，央行將啟動專案金檢，不論外資保管行或是本土銀行，將實地查核了解。

至於查核重點，蔡烱民指出，一是檢視外資投資台股，是否符合華僑跟外國人投資有價證券管理辦法規定，資金匯入就是投資資本市場，將檢視匯入後是否沒有馬上投資股市，或是賣股後遲遲沒有匯出的狀況。

按過往經驗，外資匯入後，最遲應於1週內進場買股，不能長期在帳上滯留、坐等新台幣升值，否則會被央行視為有炒匯嫌疑。

蔡烱民表示，允許外資保留交割彈性，央行會先了解情況，至於外資資金能夠暫泊幾天，很難有標準答案，假如每次都停留3天，但一而再、再而三，央行也會有疑慮。

換言之，除了停泊天數、頻率也是觀察重點。不過蔡烱民也說，停泊太久就是不正常，「1週以上當然是有點不正常」；另外，如果帳戶金額異常增加也會關注。

透過 Google News 追蹤中央社

進出口商方面，蔡烱民指出，廠商結購、結售必須符合實需原則（實質需求），必須要有實質進出口行為及文件配合。

而楊金龍5日記者會提到，似乎有看到禿鷹蹤跡，蔡烱民說，應該是指的是熱錢，央行會透過專案金檢展開查核。（編輯：潘羿菁）1140506