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楊金龍喊匯市失序到此為止 新台幣升勢放緩守住30元
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卓榮泰：台灣不是匯率操縱國 嚴查禿鷹破壞

2025/5/6 09:48
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（中央社記者王揚宇台北6日電）新台幣猛烈升值，匯市劇烈波動，中央銀行總裁楊金龍稱有看到類似禿鷹的現象，引發討論。行政院長卓榮泰今天受訪說，台灣不是操縱匯率的國家，也不容許禿鷹影響、操縱台灣的匯率，有任何發現不法，已請央行及所有金融單位嚴查。

台美談判進行之際，市場對新台幣升值預期轉濃，連2天狂飆1.872元。楊金龍5日親上火線，喊話匯市不尋常狀況「到此為止」，也點名有禿鷹伺機而動、打算炒匯。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於有報導稱亞幣擬以匯率換稅率，這是否為台灣的政策，以及政府是否有穩定匯市及打擊禿鷹的措施等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，長久以來台灣是匯率穩定的國家，中華民國台灣也從來不是操縱匯率的國家，央行是持續用合法與常態的態度在觀察匯率的變化。

卓榮泰指出，台灣不是操縱匯率的國家，但也不容許禿鷹來影響、破壞、操縱台灣的匯率，有任何發現不法，已請央行及所有金融單位嚴查，也希望基於市場的環境與機制，讓匯率能迅速地趨於穩定。

卓榮泰說，央行會在關心的情況下，跟產業與銀行機構進行討論，希望各界支持總統賴清德發布的5點聲明，對台灣過去經濟成長及未來高科技產業持續發展具備高度信心，讓台灣能迅速在這次匯率變化中取得有利地位，大家要穩下心來。

媒體也問到，美國本週將公布半導體關稅細節，政院是否已經有預估範圍，以及台美完成首輪實體關稅談判，台灣是否有向美方提出要求。

卓榮泰說，「5月初有一個時間，我要跟大家說明」，這只是美方要求所有國家或相關國家提出公眾意見書的時間，並非實質進入到討論談判的下階段，台灣會依照保護半導體產業232條款，若干雙邊磋商的必要條件，會提出我方的意見書，期待在下個階段的接觸中能進行有效磋商。

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卓榮泰指出，在上週的實質面對面談判，進行的過程相當融洽，為後來奠定好的基礎，他也要再次說明，這次的討論與談判內容從未涉及相關匯率問題，也沒有任何直接談判匯率問題。

卓榮泰說，至於談判的細節內容，基於慣例與雙方默契，會持續從備好的方案中，依照賴總統所指示，在國家最高利益、維護產業的權益等，要從這幾個方向著手。（編輯：蘇龍麒）1140506

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