出口商預期心理台幣猛升 楊金龍坦言異常盼到此為止

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣猛烈升值，連續2個交易日盤中狂升逾1元，中央銀行總裁楊金龍今天直言，市場因為預期心理，導致匯市劇烈波動，新台幣已經過度波動，希望「不尋常狀況到此為止」，他也強調，媒體報導海湖莊園協議促使台幣升值，「絕對沒有這回事」，央行也沒有參加台美經貿工作小組。

新台幣連2天急升，累計2天升值1.872元、幅度高達6.21%，引起市場高度關注。央行今天下午緊急召開記者會，總裁楊金龍親上火線說明匯市情況，他直言「新台幣過度波動、abnormal（異常）。」

楊金龍表示，這波主要推動新台幣升值的力道是出口商基於預期心理，除了大型出口商之外，中小型出口商也增加拋匯部位，加上近期台股表現回溫，外資也同步匯入，事實上央行這2天有進場調節，進場調節力道也沒有比較小，「只是預期心理太強烈。」

新台幣短期內大幅升值情況，就連民眾也感受到，楊金龍表示，今天接近中午，已經看到新台幣匯率升勢踩煞車，且很多民眾進場換匯，甚至因爲需求強烈，多家銀行網銀因此塞車，顯示民眾也認為現在匯價「有點過度。」

楊金龍強調，關於媒體報導海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，「絕對沒有這回事」。

他也特別點名市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，以免影響國內匯市秩序及穩定，甚至波及實體經濟；也希望廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，否則最終還是會傷害自身利益。

楊金龍喊話，新台幣已經過度波動了，「就是到此為止」。他也認為，出口商為了將來自身利益，「應該也要協助，這才合理」。

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媒體詢問，央行是否顧慮到台美經貿談判進行中，憂心過度調節會有負面影響。楊金龍表示，央行與美國財政部一直彼此信任，不會特別考慮此事，而且以美日談判為例，美日貿易協商並未提及具體匯率目標，只是美國希望日本尊重G7協議，不進行貨幣競爭性貶值，以取得不公平貿易優勢。

楊金龍再次強調，台灣央行未參與台美經貿工作小組，美國財政部也未要求新台幣升值。（編輯：潘羿菁）1140505