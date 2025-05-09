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央行連2天金檢揪出炒匯嫌疑犯 匯入資金卻查無用途

2025/5/9 18:24（5/9 18:38 更新）
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中央銀行9日表示已揪出炒匯嫌疑犯，發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，卻查無實際新台幣資金用途。圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
中央銀行9日表示已揪出炒匯嫌疑犯，發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，卻查無實際新台幣資金用途。圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）新台幣5月初展開強勁升勢，連2天盤中狂飆逾1元，引發市場恐慌。中央銀行展開專案金檢，今天發布新聞稿指出，已經揪出炒匯嫌疑犯，發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，卻查無實際新台幣資金用途。

中央銀行總裁楊金龍昨天於立法院談及匯率時，公開表示會記取這次教訓，星星之火應該要馬上撲滅，5月7日已啟動專案金檢，8日也會去，以打擊炒匯，直到市場恢復平靜才會收手。

央行今天傍晚發布新聞稿表示，近日進行場外監理，發現部分外資匯入資金未即時運用於投資國內證券，而停泊於新台幣活期存款帳戶；此外，赴銀行實地查核時，也發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣，但查無實際新台幣資金用途。

央行強調，為了維護外匯市場秩序，籲請銀行受理客戶結匯應善盡輔導責任，確實落實結匯規定。

首先，外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前，預先匯入資金，並長期停泊於新台幣活期存款帳戶。

第二，銀行辦理新台幣遠期外匯交易，於客戶訂約、展期及交割時，均應查核交易文件與金流的合理性、關聯性及實需性，以落實遠匯實需原則的審查。

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第三，銀行受理客戶大額新台幣結匯交易時，應確認相關證明文件與申報性質相符。

央行重申，銀行受理客戶以國外借款性質辦理結匯，應確實瞭解客戶交易需求，輔導客戶據實申報，落實查核相關交易佐證文件，不宜僅做形式上審查；外幣借款應以外幣保留使用為原則，若有新台幣需求，宜有實際新台幣用途再進行結匯。（編輯：林家嫻）1140509

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