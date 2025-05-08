新台幣飆 楊金龍：央行記取星星之火應馬上撲滅教訓

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）新台幣匯率5月初展開「史詩級升值」，連2日盤中狂飆逾1元，中央銀行總裁楊金龍今天坦言，4月30日就看到新台幣升值力道加強的跡象，現在回顧，其實川普宣布對等關稅後，市場就開始醞釀升值預期，星星之火應該要馬上撲滅，「我們也會記取教訓」。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，儘管9日態度大轉彎，宣布暫緩90天，但仍嚴重打擊金融市場信心。隨著台美展開談判，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，終在5月引爆，新台幣匯率5月2日、5日連兩天狂飆，合計升值1.872元或6.21%，引發市場恐慌。

楊金龍今天於立法院財政委員報告並列席備詢，民進黨立委李坤城詢問，央行何時觀察到新台幣升值力道轉強。

楊金龍表示，央行4月30日就看到新台幣升值力道轉強，其實往前回溯，川普宣布對等關稅後，市場就慢慢醞釀升值預期，加上各種評論浮現，甚至有傳言指稱以大麥克指數來看，新台幣有巨幅升值空間。

李坤城認為，照此看來，央行似乎有點輕忽；楊金龍表示，過程中有私下跟評論員接觸，希望他們不要過度影響市場穩定，但央行也會記取教訓，看到市場有星星之火，就必須立即有動作，趕快撲滅。

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楊金龍也說，5月7日已啟動專案金檢，今天也會去。根據央行說法，專案金檢查核重點，外資保管行、本土銀行都在列，除了檢視外資是否蓄意停泊於帳上，有炒匯嫌疑，進出口廠商承作新台幣遠期外匯交易也須符合「實需原則」。

至於立委關切新台幣合理價位為何，楊金龍表示，匯率由市場供需決定，有升有貶，但這波新台幣升值預期心理已經淡化，目前so far so good（一切都好），央行調節也不像前幾天那麼辛苦。（編輯：楊凱翔）1140508