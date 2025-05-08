加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：川普稱與中貿易談判將提黎智英
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

新台幣飆 楊金龍：央行記取星星之火應馬上撲滅教訓

2025/5/8 12:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北8日電）新台幣匯率5月初展開「史詩級升值」，連2日盤中狂飆逾1元，中央銀行總裁楊金龍今天坦言，4月30日就看到新台幣升值力道加強的跡象，現在回顧，其實川普宣布對等關稅後，市場就開始醞釀升值預期，星星之火應該要馬上撲滅，「我們也會記取教訓」。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，儘管9日態度大轉彎，宣布暫緩90天，但仍嚴重打擊金融市場信心。隨著台美展開談判，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，終在5月引爆，新台幣匯率5月2日、5日連兩天狂飆，合計升值1.872元或6.21%，引發市場恐慌。

楊金龍今天於立法院財政委員報告並列席備詢，民進黨立委李坤城詢問，央行何時觀察到新台幣升值力道轉強。

楊金龍表示，央行4月30日就看到新台幣升值力道轉強，其實往前回溯，川普宣布對等關稅後，市場就慢慢醞釀升值預期，加上各種評論浮現，甚至有傳言指稱以大麥克指數來看，新台幣有巨幅升值空間。

李坤城認為，照此看來，央行似乎有點輕忽；楊金龍表示，過程中有私下跟評論員接觸，希望他們不要過度影響市場穩定，但央行也會記取教訓，看到市場有星星之火，就必須立即有動作，趕快撲滅。

google news透過 Google News追蹤中央社

楊金龍也說，5月7日已啟動專案金檢，今天也會去。根據央行說法，專案金檢查核重點，外資保管行、本土銀行都在列，除了檢視外資是否蓄意停泊於帳上，有炒匯嫌疑，進出口廠商承作新台幣遠期外匯交易也須符合「實需原則」。

至於立委關切新台幣合理價位為何，楊金龍表示，匯率由市場供需決定，有升有貶，但這波新台幣升值預期心理已經淡化，目前so far so good（一切都好），央行調節也不像前幾天那麼辛苦。（編輯：楊凱翔）1140508

楊金龍
韓央行總裁揭美施壓升值？楊金龍：翻譯有出入談匯率結巴心虛？楊金龍：口才不好不代表難言之隱
川普
哥倫比亞大學再傳抗議活動 警方逮捕40至50名學生川普淡化歐洲貢獻 定5月8日為二戰「勝利日」
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣午盤升3.1分 暫收30.264元
24
更多編輯台推薦新聞：