加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派在現場／教宗首輪選舉無果延遲2小時公布 群眾媒體議論紛紛
首頁 / 產經

韓央行總裁揭美施壓升值？楊金龍：翻譯有出入

2025/5/8 10:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北8日電）新台幣近日猛烈升值引發關注，媒體引述韓國銀行（韓國中央銀行）總裁李昌鏞說法，稱美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值，社會譁然，有網友認為韓國央行說出台灣不敢說的話。央行總裁楊金龍對此表示，已經有說法指出，應是翻譯導致語意有出入。

李昌鏞在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）第58屆理事會年會期間，在記者懇談會與媒體談到匯率議題。台灣媒體引述並報導指出，李昌鏞說美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值，引發熱烈討論。

楊金龍今天於立法院財政委員會被問及此事，他表示，據了解，中華經濟研究院以及韓半島新聞平台都認為此翻譯有出入，他不了解韓國央行實際說法，但台灣未受到美方壓力。

楊金龍並表示，有媒體以此報導形容是「打我一巴掌」，這樣比喻過度，報導應該要節制。

國民黨立委林德福、賴士葆、顏寬恒等人關切新台幣5月初暴力升值，央行似乎「放手」未多做調節，楊金龍則說，當市場預期心理非常強的時候，調節是必要，但發揮效果有限，匯價拉回，調節就變得非常順利。

顏寬恒表示，央行是最大莊家，如果要阻升應該沒問題，楊金龍則說，以前中央銀行可以當莊家，現在不是，市場力量很大，跟20、30年前相比，完全不一樣。

楊金龍進一步指出，現在決定匯率的關鍵已經不是貿易，外匯市場資金移動占比非常高，全球資金移動下，金融帳的外匯交易占比超過95%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新台幣匯率經歷劇烈震盪，而後央行出面信心喊話後，楊金龍認為，這兩三天外匯市場供需趨於平衡，看來非理性的負能量已經釋放差不多了。

楊金龍也說，現在新台幣匯率落在30元，如果看歷史數據，匯價30元其實很多時候都經歷過。（編輯：楊凱翔）1140508

楊金龍
談匯率結巴心虛？楊金龍：口才不好不代表難言之隱朱立倫預言美匯率報告將出爐 台灣被列觀察名單
李昌鏞
美國施壓致亞幣走強？ 韓央行總裁說法有詮釋空間外交部：對美關稅談判未涉及匯率 央行未加入談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：