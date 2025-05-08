韓央行總裁揭美施壓升值？楊金龍：翻譯有出入

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）新台幣近日猛烈升值引發關注，媒體引述韓國銀行（韓國中央銀行）總裁李昌鏞說法，稱美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值，社會譁然，有網友認為韓國央行說出台灣不敢說的話。央行總裁楊金龍對此表示，已經有說法指出，應是翻譯導致語意有出入。

李昌鏞在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）第58屆理事會年會期間，在記者懇談會與媒體談到匯率議題。台灣媒體引述並報導指出，李昌鏞說美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值，引發熱烈討論。

楊金龍今天於立法院財政委員會被問及此事，他表示，據了解，中華經濟研究院以及韓半島新聞平台都認為此翻譯有出入，他不了解韓國央行實際說法，但台灣未受到美方壓力。

楊金龍並表示，有媒體以此報導形容是「打我一巴掌」，這樣比喻過度，報導應該要節制。

國民黨立委林德福、賴士葆、顏寬恒等人關切新台幣5月初暴力升值，央行似乎「放手」未多做調節，楊金龍則說，當市場預期心理非常強的時候，調節是必要，但發揮效果有限，匯價拉回，調節就變得非常順利。

顏寬恒表示，央行是最大莊家，如果要阻升應該沒問題，楊金龍則說，以前中央銀行可以當莊家，現在不是，市場力量很大，跟20、30年前相比，完全不一樣。

楊金龍進一步指出，現在決定匯率的關鍵已經不是貿易，外匯市場資金移動占比非常高，全球資金移動下，金融帳的外匯交易占比超過95%。

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新台幣匯率經歷劇烈震盪，而後央行出面信心喊話後，楊金龍認為，這兩三天外匯市場供需趨於平衡，看來非理性的負能量已經釋放差不多了。

楊金龍也說，現在新台幣匯率落在30元，如果看歷史數據，匯價30元其實很多時候都經歷過。（編輯：楊凱翔）1140508