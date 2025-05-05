楊金龍：有看到大額炒匯行為疑似禿鷹 央行已警告
2025/5/5 17:55（5/5 18:26 更新）
（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣猛烈升值，連續2個交易日盤中飆破1元，匯市劇烈波動。中央銀行總裁楊金龍今天坦承，有看到類似禿鷹的現象，不知道是否故意攻擊，但「就是要來炒匯」，央行已經提出警告。
近日新台幣展開史詩級升勢，匯市出現失序現象，中央銀行總裁楊金龍親上火線，今天下午主持記者會說明匯市。
楊金龍表示，過去金融危機時，市場曾出現禿鷹，英國、香港都有經驗，有鑑於此，央行對資金流進流出「盯得非常緊」，這幾天確實發現類似現象，而且金額蠻大的，央行已經提出警告。
楊金龍說明，還不曉得是不是禿鷹，是否蓄意攻擊，但大額資金進來停泊在那邊，「就是要來炒匯啦！」
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媒體追問央行是否有將對方「請出去」以及規模多少，楊金龍直言「金額我認為蠻龐大的」，央行已經提出警告，要求對方資金匯入後就要符合進來目的，如進場買股，不能停泊過久，否則有炒匯嫌疑；雖然他們最後有出去，但動作慢吞吞的。
至於禿鷹是何種身份，是否躲在共同基金或對沖基金，楊金龍則說，央行不宜說明太細，否則手法容易被破解。（編輯：潘羿菁）1140505
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