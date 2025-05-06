楊金龍喊匯市失序到此為止 新台幣升勢放緩守住30元

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，中央銀行總裁楊金龍5日親上火線喊話，希望匯市失序情況「到此為止」，今天新台幣升勢明顯緩和，早盤仍升破1角，但升勢遠不如先前浩大，匯價閃見29元，但迅速拉回，守住30元。

央行5日下午臨時召開記者會，由楊金龍親自主持，對外說明近日匯率情況。楊金龍表示，市場因為預期心理，導致匯市劇烈波動，新台幣已經過度波動，希望「不尋常狀況到此為止」；他也強調，媒體報導海湖莊園協議促使台幣升值，「絕對沒有這回事」，央行沒有參加台美經貿工作小組。

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總統賴清德也透過影片發表5點談話指出，這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成，台灣的經濟體質仍然強韌良好。

經歷一番信心喊話，今天新台幣兌美元匯率明顯穩住陣腳，一早以30.125元開盤，升值2分，隨後升勢擴大至逾1.5角，觸及29元價位，但旋即拉回，升幅壓在1角上下，匯價於30元附近震盪整理。（編輯：楊凱翔）1140506