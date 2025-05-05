賴總統：預期心理影響匯率 遺憾政治人物藉此炒作[影]

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統賴清德今天透過影片發表5點談話指出，這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成，台灣的經濟體質仍然強韌良好；總統說，遺憾看到許多政治人物的攻防，竟鎖定匯率議題進行炒作，他要請有心人士不要再刻意散布不實訊息。

賴總統晚間透過影片針對近日台灣匯市市場變動和新台幣升值等情形，向民眾發表5點談話。

總統首先提到，這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成，而形成市場預期心理的第一個原因，是因為去年台灣整年度的經濟成長率達4.59%，創下3年來最佳表現，今年第一季的經濟成長率概估將達到5.37%。

總統說，即便面臨美國總統川普「對等關稅」的新政策衝擊，但從「國際貨幣基金」（IMF）在川普關稅政策後，所修正的各國2025年經濟成長預測來看，在亞洲四小龍裡，香港、韓國、新加坡都是下修，只有台灣是從2.7%上修到2.9%，甚至比日本的0.6%還要好。

總統指出，台灣經濟表現良好是全體台灣人民努力打拚的扎實基礎，這也顯示雖然台灣不同產業間競爭力會受到不同程度影響，但台灣經濟體質仍強韌良好，大家要對自己有信心、對台灣有信心。

新台幣匯率升值的第二個原因，總統說，是近期外資匯入買超台股，從4月2日美國對等關稅政策提出後，全球股市都產生劇烈影響，台灣也不例外。台股曾經一度跌到1萬8000點以下，但也漸漸從谷底回升，雖歷經幾次震盪，但仍回到2萬點以上。

總統指出，外資擴大買超台股，也升高近期對新台幣升值的預期心理，這也表示，即便面臨美國關稅政策挑戰，外資仍對台灣產業深具信心。

第三，總統表示，外匯市場的預期心理雖然影響匯率，但這段時間以來卻有許多不實訊息，企圖影響市場的預期心理。非常遺憾看到，許多政治人物的攻防，竟然鎖定匯率議題進行炒作，造成市場的誤導與非理性的預期心理。他強調，政黨可以競爭，國家不能犧牲，政黨可以競爭，人民不能犧牲。

總統說，第四點是中央銀行及行政院經貿談判辦公室都已經證實過，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。

總統表示，沒有涉及匯率議題的原因其實很簡單，因為台美貿易逆差，主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果，就以今年2月的統計來說，台灣出口美國的產品，有將近7成、集中在由美國買家主導的電子產品，包括人工智慧、資通訊、半導體跟相關產品。這不僅證明台美供應鏈之間的分工，也顯示台美之間的供應鏈可以互利、互補。

總統指出，因為貿易逆差原因，台灣被列入美國觀察名單，但從未被美國列為匯率操縱國。正因為造成台美貿易逆差的原因與匯率無關，台美之間的談判，自然不會提及匯率議題。因此，要請有心人士「不要再刻意散布不實訊息」。

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總統最後強調，面對台美貿易談判關鍵時刻，執政團隊會在「確保國家利益」、「維護產業發展」，以及「絕不犧牲任何一個行業」這3大原則下，快慢有序、穩健應對。

總統指出，台灣的經濟是一代又一代人的共同打拚，才從家庭工廠成為世界大廠，不分朝野政黨、無論政治立場，都有責任共同守護。（編輯：林克倫）1140505