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新台幣連2日強升 台新金李鎮宇：狂升事件非趨勢

2025/5/5 16:16（5/5 17:16 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣連續2個交易日暴力升值，盤中飆漲破1元，出口商哀鴻遍野，也讓升值預期持續升溫。不過台新金控首席經濟學家李鎮宇強調，新台幣這波升勢「是事件而非趨勢」，廠商搶在關稅前瘋狂拉貨也是推力，讓新台幣暴衝的因素消退後，匯市就會冷靜下來。

美國匯率報告公布之前，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，加上外資匯入、出口商恐慌性拋匯等因素助攻，新台幣升勢無法擋，2日盤中升幅達1.247元，終場收31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，不僅是1993年統計以來單日最大升幅，也登上亞洲當日最強貨幣。

今天新台幣上半場繼續衝，開盤半小時內就升破30元整數大關，站上29元，最高升抵29.59元，狂漲1.474元，接近中午，美元買盤湧現，升勢才開始踩煞車，匯價回到30元附近整理。

李鎮宇受訪指出，新台幣兌換美元匯率主要由出口商拋匯力道決定，而出口商拋匯力道通常與台灣出口年增率成正比，因此外貿成長率亮眼時，新台幣應該要升值；但新台幣升值到一定程度，將削弱出口競爭力，抑制外貿動能，新台幣隨之貶值，成為動態均衡的循環。

然而，過去2年的新台幣匯率並未朝此方向發展，李鎮宇說明，疫情期間，美國聯準會暴力升息，加上人工智慧（AI）商機大爆發，美股大漲，台灣民間資金前進美股和美債；在此情況下，大量投資資金賣台幣換成美元，抑制新台幣匯率，導致過去2年匯率被實質低估。

李鎮宇進一步指出，在此同時，有2大因素埋下新台幣暴力升值的種子，第1、美國總統川普暫停關稅90天，讓原本因關稅戰往下掉的出口外貿迎來反轉，因為拉貨關係，大規模跳升，拋匯力道非常強勁。

第2、部分投資人原先預期川普上任後，股債會有好表現，但「原來是一場幻夢」，加上川普不確定性極高，投資人漸失對美國商品的投資信心，資金開始回流台幣。

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李鎮宇表示，這2大因素結合後，新台幣才會突然暴衝，「這是一個事件，並不是一個趨勢」。

李鎮宇認為，一旦廠商提前拉貨動能慢慢消退，新台幣不可能一直升值。（編輯：潘羿菁）1140505

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