新台幣早盤升破30元 台股下挫逾百點力守20400點
2025/5/6 09:15（5/6 09:35 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美中貿易戰陰影籠罩，今天上午新台幣兌美元匯率升破30元，市場憂慮近期匯率大幅升值恐衝擊出口產業匯損，台股今天開盤下挫震盪，早盤最低20349.56點，下跌183.43點，暫失5日線約20448點，之後跌幅漸收斂，力守20400點之上。
主要電子權值股台積電早盤最低跌22元至916元，跌幅2.3%，鴻海勁揚1.7%，聯發科跌1.5%、日月光投控翻揚3.7%、台達電跌逾1%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創、緯穎力守平盤。
證券法人分析，新台幣加速升值干擾，市場擔憂出口商恐蒙受匯損衝擊，台股開盤持續走跌，觀察內資和外資在台股期現貨市場布局動向，本週關注美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果、以及美國對半導體關稅態度。（編輯：楊凱翔）1140506
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