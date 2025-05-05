加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.9 最大震度花蓮4級
首頁 / 證券
ETF
新聞專題
ETF1/188
首頁 / 證券

新台幣急升 熱門美債ETF兩天暴跌1成淪重災區

2025/5/5 18:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北5日電）新台幣急升，今天盤中一度升抵「2字頭」，美債ETF淪為重災區，包括元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰20年美債等熱門債券ETF，最近短短兩個交易日股價都暴跌約1成。

以元大美債20年為例，今天股價收在新台幣25.57元，跌幅達7.15%，如果加上上週五股價也重跌3.3%，短短兩個交易日股價暴跌超過1成。

法人觀察，根據過去經驗，美債是最安全的資產之一，也是股市動盪時的避風港，隨前兩年台股頻頻創高，不少高資產族群紛紛把資金轉進美債ETF，想搶搭降息順風車。以台股ETF基金規模排行榜來看，前10名中，就有3檔為債券ETF。

沒想到聯準會降息牛步，導致今年以來美債殖利率居高不下、價格偏弱勢，如今又碰上新台幣兌美元急升，由於美債是以美元報價，國內債券ETF投資人面臨債、匯雙殺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國泰20年美債基金經理人江宇騰分析，根據最新公布的4月非農就業統計遠超市場預期，投資人對經濟轉趨樂觀，帶動美國公債殖利率攀升，2日10年期公債殖利率收4.31%，經濟數據表現強勁下，美債價格震盪劇烈。

江宇騰認為，自對等關稅宣布後，企業拉貨意願驟降，同時終端需求減弱，政經風險仍未排除下，預期未來就業市場轉趨疲弱機會大。因此在經濟放緩風險上升的情境，建議投資人避開非投資等級債。（編輯：林興盟）1140505

ETF
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
全球主動式ETF資產規模逾1兆美元 台灣市場正要起飛
66
更多編輯台推薦新聞：