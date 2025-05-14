中信金前10大股東洗牌 3檔台股ETF入列

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（中央社記者羅元駿台北14日電）中信金最近公布2024年年報，同時也公告前10大股東，其中群益台灣精選高息ETF基金以持股比例4.35%、搶下第1大股東，而本次新加坡、挪威2外資股東則退出前10大，由3檔台股ETF入列。

中信金將於6月13日召開股東常會，最近公告2024年年報，中信金去年全年稅後淨利為新台幣720.3億元、年增28%，每股盈餘（EPS）為3.64元，創金控獲利歷史新高紀錄。

中信金董事長顏文隆在致股東報告書提到，展望2025年，首當其衝是受到美國對等關稅影響，中信金也已啟動相關因應措施。在銀行業務部分，將強化對客戶產業風險的掌握與流動性的支持，在供應鏈重組趨勢下，也密切關注產業移轉商機，協助企業移動布局。

在投資業務部分，顏文隆表示，股票投資部位將視個別產業狀況調整，布局ETF、關稅衝擊較小或穩定股息的投資標的；債券部位也依市場狀況伺機加碼不受景氣循環影響的防禦型產業。

顏文隆表示，綜觀全球經濟市場動盪衝擊下，中信金未來仍將秉持穩健經營的原則，密切關注總體經濟變化及關稅政策發展，並投入整合集團資源積極因應相關影響。

顏文隆也提出2025年中信金的4點營業計畫，第1是穩健成長台灣核心業務，積極拓展客群基盤，海外聚焦提升獲利貢獻。其中，海外業務發展方面，中信銀將提供多元化產品、串連海外分子行以提供完整的跨境金融服務，並精進泰國LHFG金融集團及日本東京之星銀行業務計畫。

第2項營業計畫是台灣人壽因應接軌國際財務報導準則第17號（IFRS17）及新清償能力標準，將持續優化資產負債管理機制，並建置相關系統與作業管理，擬定最適營運及投資策略，擴大具價值型商品銷量，以厚實獲利基盤及自有資本。

第3為推動投資事業成長，布建穩定收益來源，並評估建立多元獲利管道；第4則是持續推動數位科技應用、發展創新服務。

中信金也同步揭露持股比例占前10名的股東，截至2025年4月15日止，中信金第1大股東為群益台灣精選高息ETF基金專戶，持有股數達8億7667.9萬股、持股比例為4.35%。 第2大股東為宜高投資持有4億7958萬股、持股比例為2.38%，第3大股東則為新制勞工退休基金持有4億4032.6萬股、持股比例為2.18%。

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第4至第10大股東持股比例依序為中信金員工福利儲蓄信託基金2.11%、中信銀員工持股信託專戶1.89%、元大台灣高股息ETF1.84%、國泰台灣ESG永續高股息ETF基金為1.82%、台灣銀行1.61%、國泰人壽1.59%、銓緯投資1.42%。

若以2024年公告的前10大股東相比，花旗（台灣）受託保管新加坡政府投資專戶及花旗（台灣）受託保管挪威中央銀行投資專戶2大外資股東都退出前10大，而3檔台股ETF則排進前10大股東名單中。（編輯：翟思嘉）1140514