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ETF成分股占指數市值30%限制鬆綁 預計30檔可受惠

2025/5/8 18:37
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（中央社記者羅元駿台北8日電）台積電占台股市值約36%，為避免持有台積電的ETF產生追蹤誤差，金管會今天表示，同意證交所鬆綁國內ETF追蹤的指數成分股比重30%限制，預計有30檔可受惠，新規定最晚下週上路。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，為提升指數股票型基金（ETF）的投資彈性，經參考學界及業界對於ETF投資實務的建議，並參考「金融行動創新法規調適平台」修正成分股追蹤限制。

高晶萍說明，台灣半導體產業公司市值占大盤比重持續升高，為提升ETF投資彈性，同意證交所修正「認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項」第3條。

高晶萍表示，修正指數成分僅包含國內上市上櫃股票，而成分股票所占該指數市值比重的上限得由現行30%，提高至該股票占大盤加權股價指數比重，但仍應受累計前5大成分比重不得超過65%限制。

也就是說，以目前台積電占台股大盤市值約36%來看，未來修正的注意事項上路後，新發行的ETF就可以追蹤台積電至最高36%，讓ETF的追蹤表現更貼近大盤。

高晶萍說，本項放寬是讓證交所去修正注意事項，只要證交所修正並公告後可即日適用，新制最晚預計下週就可上路。

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根據金管會統計，目前台灣有追蹤台積電的ETF為30檔、共14家投信。不過，此項鬆綁追縱規定並非強制，而是由投信公司視自身需求修正。

高晶萍補充，已發行的ETF若要調整，投信公司要先修正指數編製規則、再修正公開說明書，並向金管會證期局申報並核准。（編輯：張均懋）1140508

高晶萍
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