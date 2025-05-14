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00878第2季擬配息0.47元 5/19除息

2025/5/14 15:31
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（中央社記者曾仁凱台北14日電）台灣受益人數最多的ETF國泰永續高股息（00878）今天發出第2季收益分配公告，每受益單位擬配發股息新台幣0.47元，為連續第2季下滑。在此之前，00878去年第4季和今年第1季分別配息0.55元、0.5元。

00878本次除息日為5月19日，參與配息最後買進日為5月16日，股息預計將於6月13日發放。

國泰投信表示，受到川普對等關稅、全球匯率變動影響，今年股市歷經震盪，惟美中關稅戰近日達成初步協議，同意未來90天各大降關稅，美對中關稅降至30%、中對美則降至10%。隨著關稅不確定因素慢慢消除，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）、股東會旺季在即，以及新台幣升值促使國際資金回籠，看好台股後市可期。

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根據集保結算所截至5月9日的統計資料，00878最新受益人數達173.15萬人，是目前台灣受益人數最多的ETF。比起去年同期，00878受益人數增加約46萬人，成長幅度近4成。

另外00878最新資產規模高達4330億元，在台股ETF規模排行榜居第3位，僅次於元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）。（編輯：黃國倫）1140514

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