00940成分股異動 新納入亞泥、統一等10檔
2025/5/19 17:42
（中央社記者曾仁凱台北19日電）台灣指數公司今天公布多達12檔指數的定期審核結果，去年掀起申購旋風的元大台灣價值高息ETF（00940）所連結的「台灣指數公司特選台灣價值高息指數」，有10檔成分股異動，新納入亞泥、統一、陽明等。成分股異動及權重調整將於20日生效。
根據台灣指數公司公布的審核結果，台灣指數公司特選台灣價值高息指數成分股新納入亞泥、統一、陽明、萬海、兆豐金、神基、順達、頎邦、帆宣、矽創等10檔。
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同時刪除遠東新、聯強、國產、華固、台企銀、永豐金、欣銓、新日興、中美晶、環球晶等10檔原有的成分股。
台灣指數公司表示，此次成分股納入和刪除之變動，將自5月20日起生效，並於指數定期審核生效日起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在5個交易日內調整。（編輯：林家嫻）1140519
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