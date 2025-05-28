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房仲：1月雙貸族39萬人創新高 多為中產階級

2025/5/28 18:56（5/28 20:18 更新）
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聯徵中心最新統計資料顯示，今年1月同時有房貸與信貸的「雙貸族」，共有39萬人，對比近10年同期，人數創下新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北28日電）聯徵中心最新統計資料顯示，今年1月同時有房貸與信貸的「雙貸族」，共有39萬人，對比近10年同期，人數創下新高；平均房貸為新台幣612萬元，平均信貸110萬元，金額也雙雙寫下新高。信義房屋表示，雙貸族推估為中產階級的機率較高，信貸則用來投資以增加被動收入。

信義房屋今天發布新聞稿表示，金額創高與房價上漲有關，另外近年興起的被動收入投資理財，可能也是導致信貸族增加的原因之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙貸族推估為中產階級的機率較高，早年的確有銀行推出房貸搭配信貸的方案；不過現在央行管控嚴謹，近年應該是房貸族想增加被動收入，碰上興起ETF等投資理財方法，讓部分房貸族申請信貸投資。

曾敬德說，雖然房貸跟信貸都是負債，但是拿錢去買資產，只要資產價格不要劇烈崩跌，或出現就業問題頓失收入，慢慢還款都不至於出現太大危機。

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統計顯示，雙貸族在2019年底開始超過30萬人，隨後開始出現增長趨勢，一直到2024年12月首度超過39萬人，今年1月則是寫下新高，為39萬809人，平均房貸612萬元、平均信貸110萬元，同樣雙雙寫下新高。

曾敬德提醒，同時有信貸與房貸的民眾，需留意不能過度依賴寬限期，過去資金寬鬆時，銀行給房貸寬限期較大方；現在市場資金有限，銀行也希望早點回收本金，若對寬限期形成依賴，可能到要償還本金又有其他債務壓力時，就會感受到入不敷出。（編輯：林家嫻）1140528

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