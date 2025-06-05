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台股ETF規模10年飆32倍 央行憂金融穩定性無專法規範

2025/6/5 11:24（6/5 11:42 更新）
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ETF成為台灣熱門投資標的。（中央社檔案照片）
ETF成為台灣熱門投資標的。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北5日電）2024年台股狂飆，突破2萬3000點關卡，吸引散戶螞蟻雄兵搶進，ETF也成為熱門投資標的。不過央行報告示警，ETF市場規模迅速擴張，將對投資人、金融體系造成潛在風險，且政府對ETF商品未訂定專法，目前主要靠金管會加強市場監理作為。

台灣指數股票型基金（ETF）市場發展已經超過20年，近年受到台灣股市屢創新高、高配息誘因，以及市場預期美國降息等影響，ETF市場規模再次快速擴張，其中高股息ETF募集風潮更促使投資人解約定存或貸款搶購，引發監理機關及各界關注。

央行最新一期金融穩定報告，特別以專欄形式，點出台灣ETF市場發展與監理議題。

央行指出，截至113年底，國內ETF市場規模達新台幣6.4兆元，較104年底的2021億元，大幅成長約32倍，ETF基金數量也從104年底的34檔遽增至260檔，投資ETF基金受益人更從24萬人狂飆至1437萬人，成長幅度高達60倍；ETF占台股市值比重持續攀升，已經成為國內投資市場不可忽視的主力商品之一。

ETF雖有分散風險、交易便利等優點，受到投資人青睞，但央行認為，投資過程中仍可能面臨風險，而且隨著ETF市場規模迅速擴張，也會對整體金融穩定帶來潛在影響。

央行提醒，對投資人而言，需注意折溢價風險、追蹤誤差風險、基金清算風險及流動性風險；對金融體系而言，則有系統性風險，助漲助跌風險，以及集中度風險。

去年3月台灣掀起ETF熱潮，多檔ETF申購規模爆表、接連刷新歷史紀錄，當時央行總裁楊金龍特別公開喊話，投資人要小心「羊群效應」，民眾一窩蜂去搶，雖然容易一起上去，但也容易一起下來。

央行解釋，羊群效應（herding effect）又稱為群聚效應或從眾效應，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為，因為人類也有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應，這種情況在金融市場尤其常見。

這次央行在金融穩定報告，再次提及ETF議題，並指出部分投信公司為了衝高配息率吸引投資人，動用收益平準金維持高配息，甚至頻繁轉換持股，可能導致投資成本增加，並侵蝕報酬，恐損害投資人長期利益。

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儘管ETF帶來金融潛在風險，央行指出，國內對ETF商品未訂定專法，而是散見證券投資信託、證券交易相關法規及投信投顧公會自律規範等。

金管會現已加強市場監理作為，央行表示，未來仍將基於總體審慎監理的目的，持續研究及關注國內ETF市場發展以及潛在風險變化，與金管會共同維護金融市場穩定。（編輯：潘羿菁）1140605

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