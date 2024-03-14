台灣人為什麼瘋搶ETF？盛況空前背後6大關鍵一次看

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）過去一週，ETF市場成為台灣投資圈最熱門話題。3月以來，國內多檔ETF接力募集，檔檔規模創新高，先是3月6日中信上游半導體（00941）成立，規模新台幣175億元，打破原先群益ESG投等債20+（00937B）所保持的153億元紀錄。

事隔2天，統一台灣高息動能（00939）3月8日以531億元的巨量級規模成立，以超出2倍的規模大幅改寫歷史新高，被稱為「台灣資產管理界的新傳奇」。

但才過一個週末，元大台灣價值高息（00940）橫空出世，3月11日開始募集，首日就傳出募資金額打破00939紀錄，且由於進單爆量，多家代銷通路券商頻頻傳出系統當機或延遲，玉山證更索性宣布暫停受理申購作業，建議投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。市場推估，00940的成立金額將輕鬆飛躍千億元大關。

國內ETF市場盛況空前，中央社特別整理大家最好奇、最關心的6大關鍵問題，一探台灣人為何瘋狂搶進ETF。

ETF到底是什麼？

ETF的全名是Exchange Traded Fund，若直接中譯是「可在交易所買賣的基金」，台灣稱為「指數股票型基金」，這個指數投資概念來自有「指數基金之父」美譽，而且是股神巴菲特（Warren Buffett）推崇的鮑格（John Bogle），其最大特點是將「指數證券化」。

過去，投資人沒辦法直接投資指數，就像「台灣加權股價指數」，如果要複製它的績效，只能照著指數比例去買股票，但對大多數人來說門檻太高。ETF的發明，讓投資人可以用買賣股票的方式，直接買賣相當於指數成分的一籃子股票。

ETF與傳統共同基金有何不同？

ETF與共同基金都是由「一籃子股票」所組成，最大不同在於共同基金挑選的投資標的，是由基金經理團隊挑選；ETF的投資標的則是依照指數成分股挑選，因此又常被稱為被動型ETF。

相較於傳統共同基金，ETF具有四大優點，包括交易方便，ETF的交易方式就像股票一樣，投資人可以很簡易地進行買賣。二是成本低廉，ETF的成本低於主動式管理基金，一般來說ETF不但管理費較低，經理人的投資週轉率較低，因此省掉許多內扣的成本。

第三則是分散投資，ETF是以追蹤指數表現為目標，因此投資分配相對分散；第四是資訊透明，ETF持股依據指數，投資人可隨時上發行公司的網站觀看持股內容。

不過，目前金管會也正在評估，最快今年可能開放主動型ETF，未來ETF與共同基金的差異將進一步縮小。

哪些ETF最熱門？

ETF依照追蹤標的，可概分成股票ETF、債券ETF、商品ETF，像是追蹤油價的能源ETF，追蹤黃金白銀價格的貴金屬ETF，或是追蹤黃小玉價格的農產品ETF等。至於股票ETF，也可分為單一國家指數、區域指數、產業指數，或特定主題的ETF。

以台灣為例，當前最火紅的ETF類型是打著「高股息」名號的ETF，像是這2年最熱門的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），快速竄起的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929），或是過去一週引爆話題的00939、00940等，清一色是高股息ETF。

投信業者表示，高股息ETF鎖定的對象，是投資較為保守、不想承擔高度風險、不追求短期高獲利的投資人，主要著眼長期穩定可以領到股息，持續累積小小的被動收入。台灣藏富於民，過去許多資金停泊在定存、儲蓄型保單，或是前幾年大家瘋存股，高股息ETF標榜固定領息，且現在年配、半年配、季配，甚至月月配，各種產品都有，對投資人而言，感覺隨時有現金入帳，高股息ETF成功打中這群保守型投資人的心。

另外，美國聯準會（Fed）經過一連串升息後，目前債券殖利率來到高點、債券價格則掉落低點，加上聯準會已經表態接下來不會再升息，市場屏息以待聯準會何時開始降息。許多投資人看準接下來利率反轉是遲早的事，過去1年多來大舉搶進債券ETF市場，像是元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）等，也都是近期相當熱門的ETF投資標的。

（中央社製圖）

台灣ETF市場到底有多夯？

台灣第1檔ETF是元大台灣50（0050），於2003年6月25日成立，去年剛歡慶台灣ETF 20週年生日。事實上，當初0050成立，其實是為了解決國安基金退場問題。

前證交所董事長許璋瑤先前透露，2000年總統大選政黨輪替，又遇上股市網路泡沫，台股一路狂跌，國安基金護盤才讓台股回穩，待國安基金準備功成身退，為避免退場舉動影響股市，證期局與台灣證交所參考香港的作法，引進推出ETF。

不過台灣ETF市場的發展並非一帆風順，剛開始投資人並不買單，成交量不大，直到2006至2008年間，政府開始對法規鬆綁，例如放寬發行資格、簡化指數授權作業，台股ETF的發行檔數才開始增多，種類也開始愈來愈多元，最近10年，台灣ETF市場開始慢慢起飛發展，尤其過去1年，由於迎上台股大多頭，資金蜂湧而至，推升台灣ETF市場一飛沖天。

根據投信投顧公會統計，2023年12月底，台灣ETF的檔數來到227檔，市場規模衝高到3兆8542億元，比起2022年底的2兆3365億元，等於在1年之內規模一下子跳增約1.5兆元。

如果對照10年前、也就是2013年底，當時台灣ETF市場規模僅1397億元，等於在10年間，出現將近26.5倍的驚人成長，而且這個數字持續增長中，到今年初已正式突破4兆元大關，最新統計到2024年2月底，台灣ETF市場規模達到4兆1755億元。

台灣人為什麼瘋ETF？

元大投信董事長暨投信投顧公會理事長劉宗聖分析，台灣民眾的儲蓄率向來相當高，藏富於民，超額儲蓄金額超過3兆元，過去許多資金都拿去投資境外基金，或是放在定存、投資型保單等，現在愈來愈多民眾開始認識ETF，把ETF當做重要投資工具，資金挪移過來。

透過ETF，讓更多人認同台灣資本市場的價值，吸引資金回到台灣，這也與台股形成共伴效應，推動台股上漲，形成良性循環。

另外，ETF流行的這10年，剛好迎上全球投資市場的大多頭，許多年輕的「股市小白」參與投資後收穫滿滿，更加大膽投入；還有退休的定存族，原本資金停泊在定存、投資型保單、金融股等防禦型金融商品，這幾年大量資金移轉到高股息ETF，迎上股市多頭，許多投資人股價、股息兩頭賺，口碑爆棚，吸引更多投資人和資金搶進。

投資ETF應注意哪些事？

劉宗聖提醒投資人「不能沒有ETF，但也不能只有ETF」，他呼籲投資人應該從資產配置的角度，包括境內境外的股票、債券、主動被動型的基金，不能偏廢，多元與均衡才能達到分散風險的效果。

也有投資專家提醒，目前台股在2萬點附近，從歷史的角度來看，現在是相對高檔，呼籲投資人還是得居高思危，評估自身風險承受能力，妥善規劃個人財務決策，量力而為。連中央銀行總裁楊金龍也忍不住喊話，要投資人避免落入金融市場的「羊群效應」。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1130314