台股ETF太熱擬設募集上限？金管會：非降溫唯一選項

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（中央社記者謝方娪台北14日電）00940掀申購狂潮，市場一度傳出金管會有意針對台股ETF設募集上限，金管會今天強調「目前沒有」，且訂募集上限並非替市場降溫唯一選項，將持續注意市場及商品發展情形，進行適度監理。

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起空前搶購熱潮，龐大申購進單量讓代銷通路吃不消，元大投信更罕見發布聲明降溫，呼籲投資人評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策，金管會也出面呼籲投資人了解風險、審慎投資。

依現行規定，金管會僅針對海外ETF募集設下新台幣200億元上限限制，並未對台股ETF募集設限。近日業界一度傳出，隨00940掀起空前狂潮，金管會擔心資金過度集中，有意針對台股ETF設募集上限，金管會證期局主秘尚光琪今天強調「目前並沒有」。

尚光琪表示，若ETF市場過熱，監理手段未必僅有對台股ETF設募集上限的選項，且是否設上限牽涉廣泛，必須多方考量，包括參考國外情形及考慮台股發展等，金管會將持續注意市場及商品發展，評估適當管理措施。

尚光琪直言，是否要針對台股ETF設募集上限，是來自媒體報導，金管會並未如此決定，現在問這問題言之過早；金管會將持續觀察市場、視後續發展綜合考量，再決定適當的監理措施。（編輯：潘羿菁）1130314