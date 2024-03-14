00940掀搶購潮 元大證公告14日起開戶不保證完成申購

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北14日電）元大台灣價值高息（00940）ETF掀起搶購熱潮，開放募集時間為3月11日至3月15日，進入倒數，由於進單暴量，元大證券14日凌晨公告，提醒投資人今天送件的開戶申請，將無法保證能在ETF募集申購截止日前完成開戶。

元大證券官網公告指出，近來元大00940 ETF申購熱絡，臨櫃及線上開戶的申請需求大量增加，雖已加速審件，仍需一定工作時間，自14日起送件的開戶申請（含補件）無法保證可於ETF募集申購截止日前完成開戶。

元大台灣價值高息ETF引發投資人搶購，被網友戲稱為「00940之亂」，由於進單量太過龐大，前幾天就陸續傳出有代銷通路券商發生系統當機或延遲的情況。許多代銷通路為了替客戶打單打到手軟，加班到深夜，還是有很多下單來不及消化。

玉山證13日開出第1槍，宣布暫停受理申購作業，建議欲申購的投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。

台新證券也在官網公告，因為00940申購量能龐大，申購作業收件至14日為止，如欲持續申購請洽元大投信或其他代銷機構。

「00940之亂」的瘋狂程度，就連中央銀行總裁楊金龍都提出預警，他今天赴立法院備詢時表示，現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，須留意波動風險。（編輯：張均懋）1130314