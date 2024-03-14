更多編輯台推薦新聞：
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

00940掀搶購潮 元大證公告14日起開戶不保證完成申購

2024/3/14 11:50（3/14 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新台幣。（示意圖／中央社檔案照片）
圖為新台幣。（示意圖／中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北14日電）元大台灣價值高息（00940）ETF掀起搶購熱潮，開放募集時間為3月11日至3月15日，進入倒數，由於進單暴量，元大證券14日凌晨公告，提醒投資人今天送件的開戶申請，將無法保證能在ETF募集申購截止日前完成開戶。

元大證券官網公告指出，近來元大00940 ETF申購熱絡，臨櫃及線上開戶的申請需求大量增加，雖已加速審件，仍需一定工作時間，自14日起送件的開戶申請（含補件）無法保證可於ETF募集申購截止日前完成開戶。

元大台灣價值高息ETF引發投資人搶購，被網友戲稱為「00940之亂」，由於進單量太過龐大，前幾天就陸續傳出有代銷通路券商發生系統當機或延遲的情況。許多代銷通路為了替客戶打單打到手軟，加班到深夜，還是有很多下單來不及消化。

玉山證13日開出第1槍，宣布暫停受理申購作業，建議欲申購的投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。

台新證券也在官網公告，因為00940申購量能龐大，申購作業收件至14日為止，如欲持續申購請洽元大投信或其他代銷機構。

「00940之亂」的瘋狂程度，就連中央銀行總裁楊金龍都提出預警，他今天赴立法院備詢時表示，現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，須留意波動風險。（編輯：張均懋）1130314

#ETF
#元大證券
#楊金龍
延伸閱讀
00940太熱引金管會關注 籲投資人了解風險00940元大高息ETF掀空前搶購熱潮 玉山證券暫停受理申購配息頻率、殖利率愈高愈好？ETF投資正夯 專家破解3迷思ETF入口專區最快第2季上線 提高資訊透明度ETF規模年增逾兆 金管會強化監理祭6大措施
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
AI概念股熄火金融撐盤 台股平盤附近震盪
172.30.142.63