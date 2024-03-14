更多編輯台推薦新聞：
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
保母虐童案 陳建仁致歉：中央地方共同精進社會安全網
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股頻叩關2萬點 29檔ETF股價登峰

2024/3/14 09:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北14日電）台股頻頻叩關2萬點，13日盤中指數最高衝上20112.81點，雖然最終漲幅收斂，收盤指數19928.51點，上漲13.96點、漲幅0.07%，仍連續2天創下收盤歷史新高。根據投信統計，昨天有多達29檔ETF收盤價創新高。

這波台股上漲，主要由台積電帶動，雖然台股指數新高，但股民心情兩樣情，許多沒有買到台積電的投資人，持股股價原地不動、甚至下跌；反觀目前56檔台股ETF，有多達29檔收盤價創新高。

其中群益台灣精選高息今年以來投資報酬率高達20.93%，超過2成；另外凱基優選高股息30、富邦特選高股息30、元大台灣50、群益台ESG低碳50、群益半導體收益、中信成長高股息和復華台灣科技優息等，今年以來股價漲幅都有1成以上。

群益台灣精選高息基金經理人謝明志分析，考量美、歐兩大央行貨幣政策將在2024年陸續轉向，有助資本市場評價提升。而台灣在本次AI產業循環中占據極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能，至於資金面也持續呈現寬鬆。（編輯：張均懋）1130314

#ETF
#台灣
#台股
#台積電
#謝明志
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電、鴻海熄火 台股早盤19930點附近震盪
172.30.142.201