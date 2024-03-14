台股頻叩關2萬點 29檔ETF股價登峰

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）台股頻頻叩關2萬點，13日盤中指數最高衝上20112.81點，雖然最終漲幅收斂，收盤指數19928.51點，上漲13.96點、漲幅0.07%，仍連續2天創下收盤歷史新高。根據投信統計，昨天有多達29檔ETF收盤價創新高。

這波台股上漲，主要由台積電帶動，雖然台股指數新高，但股民心情兩樣情，許多沒有買到台積電的投資人，持股股價原地不動、甚至下跌；反觀目前56檔台股ETF，有多達29檔收盤價創新高。

其中群益台灣精選高息今年以來投資報酬率高達20.93%，超過2成；另外凱基優選高股息30、富邦特選高股息30、元大台灣50、群益台ESG低碳50、群益半導體收益、中信成長高股息和復華台灣科技優息等，今年以來股價漲幅都有1成以上。

群益台灣精選高息基金經理人謝明志分析，考量美、歐兩大央行貨幣政策將在2024年陸續轉向，有助資本市場評價提升。而台灣在本次AI產業循環中占據極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能，至於資金面也持續呈現寬鬆。（編輯：張均懋）1130314