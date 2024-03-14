全民瘋搶00940元大高息ETF 楊金龍示警小心「羊群效應」

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）元大台灣價值高息ETF（00940）掀起空前搶購熱潮，甚至引發業者罕見出面提醒風險，試圖降溫。中央銀行總裁楊金龍今天指出，現在大家一窩蜂投資，有點像金融市場常講的「羊群效應」，提醒大家投資還是有風險。

元大台灣價值高息ETF掀起全民搶購風潮，開募2天吸金近千億元，龐大的申購進單量讓代銷通路吃不消，甚至因申購量能過於龐大，券商主動宣布停止申購，元大投信也罕見發聲明降溫，呼籲投資人評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告，對於國民黨立委林德福關切全民瘋ETF議題時表示，ETF仍有風險，還是會上下波動，最近金管會也認為ETF太熱，因此採取相關措施。

楊金龍強調，現在情況有點像金融市場的羊群效應，大家一窩蜂，就像一群羊跳下去。

金管會昨天特別呼籲投資人注意風險，因為基金投資有賺有賠，任何投資均有風險，希望投資人養成正確理財觀念。ETF投資標的主要為指數成分股，未來成分股漲跌亦會影響ETF淨值走勢、投資人未來報酬，投資人投資前應先了解ETF背後組成，多方考量再決定是否進場。

央行解釋，羊群效應（herding effect）又稱為群聚效應或從眾效應，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為，因為人類也有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應，這種情況在金融市場尤其常見。（編輯：林淑媛）1130314