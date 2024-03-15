00941掛牌股價開紅盤 新募ETF上市熱潮揭序幕

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）ETF市場火熱，這波3月新募ETF風潮的主角之一中信上游半導體ETF（00941）今天打頭陣，以每單位15元的發行價格掛牌上市，開盤後股價上攻，截至上午9點30分，最高衝上15.5元，漲幅超過3%。

3月國內包括00941、統一台灣高息動能、元大台灣價值高息等多檔ETF新募集，掀起投資人搶購熱潮，其中00941成立規模新台幣175億元，在目前已上市的ETF中，名列成立規模紀錄排行榜第1名。

00941今天打頭陣掛牌，據投信公司目前提供的資訊，緊接著00939將於3月20日上市，萬眾矚目的00940今天是公開募集最後1天，目前暫訂將於4月1日掛牌。

根據證交所提供00941的送件資料，中信上游半導體標的指數「ICE FactSet上游半導體指數」，是由ICE Data Indices指數公司所編製及維護。該指數自全球7個國家共計13個交易所中，選擇符合市值及流動性標準的股票，再透過FactSet之RBICS產業分類，篩選出半導體設備與半導體材料相關公司，採調整後自由流通市值加權計算而成，現有成分股計50檔。

根據證交所統計，中信上游半導體加入後，在集中市場掛牌上市的ETF將達到154檔。（編輯：張均懋）1130315