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台積電開低13元 台股早盤挫130點回測19800點

2024/3/15 09:16（3/15 10:21 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北15日電）美股14日收黑，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）終場下挫3.24%，台股今天開低走弱，下跌超過130點，回測19800點，最低觸及19806.83點，權值股台積電開低13元、跌幅超過1.65%。

鴻海14日舉辦法人說明會釋出樂觀展望，今天股價開高7元，最高觸及132.5元、勁揚逾8%。

人工智慧（AI）指標股廣達開低震盪，拉回平盤243.5元附近；緯創上漲約1.3%，獲利連2年衰退的技嘉早盤挫逾2%。（編輯：張均懋）1130315

#技嘉
#鴻海
#台股
#台積電
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