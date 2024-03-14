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鴻海擬配息5.4元創新高 今年半導體營收估突破千億

2024/3/14 17:43
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天表示，將配發現金股利每股新台幣5.4元，創上市掛牌以來新高，在電動車布局，Model B預估今年底接受預訂，Model C將在2025年底至2026年初於美國和東南亞陸續推出，今年集團在半導體營收將超過千億元。

鴻海下午舉行法人說明會，董事長劉揚偉宣布，鴻海將配發每股5.4元現金股利，連續5年現金配息率超過5成，也創下1991年上市掛牌以來的最高水準。鴻海將在5月31日舉行股東會。

談到鴻海股價近日「大象飛天」，劉揚偉說，鴻海不是「大象」，而是反應迅速、嗅覺靈敏的「一群狐狸」，最近股價和每股純益表現，是集團釋放力量的展現。

展望今年電動車布局，劉揚偉指出，Model C客戶接單逾9000輛，預計在第3季前完成交付，出貨量將會超過萬輛，營收目標將超過百億元，後續Model C也將拓展海外市場，海外客戶洽談未間斷，預估在2025年底至2026年初，將在美國和東南亞陸續推出。

在Model B，劉揚偉表示，將在今年第4季做好量產前準備，預估今年底接受預訂。

至於電動巴士Model T，鴻華先進預計第2季啟動高雄橋頭工廠建廠，2025年第3季開始生產出貨。

展望電動車市況，劉揚偉指出，儘管電動車市場競爭越來越激烈，但也會逐步整合，電動車長期成長趨勢不變，鴻海電動車策略不會改變，但戰術上會適當修正，會謹慎選擇合作廠商。

在今年人工智慧AI伺服器各項業績表現，劉揚偉透露，今年鴻海在AI伺服器算力系統和機櫃營收，可較去年成長超過4成，在雲端服務供應商（CSP）和品牌客戶ODM專案上，取得進展，預估今年CSP客戶的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長可超過3成。

在電動車半導體布局，劉揚偉指出，車用電驅逆變器所需碳化矽（SiC）模組已開發完成，陸續經車用客戶送樣中，新竹湖口興建中SiC模組產線和研發中心，預估第3季正式啟用，結合鴻揚半導體的SiC晶圓廠，鴻海具備電動車電驅半導體及模組能力的廠商。

展望整體半導體事業，劉揚偉預估，今年鴻海集團在半導體營收將超過千億元。

談到庫存水位和資本支出規劃，鴻海財務長黃德才表示，經過一年來調整，鴻海集團庫存水位已降至低點，大約7308億元，年減22%，預估今年資本支出成長幅度不會低於2023年。（編輯：楊凱翔）1130314

#黃德才
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