鴻海股價創13年半來高點 再寫5大驚奇

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海看好今年AI伺服器業績，資金持續湧進，帶動鴻海股價擺尾，盤中和盤後股價均再創13年半來高點，並創台股個股第2大量、市值穩居第2大、成交值續居第2、連續6個交易日爆大量等紀錄，不過外資今天反手賣超鴻海1.15萬張，終結連5買。

市場看好鴻海在人工智慧（AI）伺服器業績表現，鴻海今天繼續價漲量增，觸137元高點，尾盤強反彈，終場收136元，漲幅3.03%。

根據統計，鴻海今天盤中和收盤價，已越過2021年3月下旬高峰，再創2010年8月下旬以來波段高點，今天成交量達24.17萬張，位居台股個股今天第2大量，鴻海已連續6個交易日爆大量。

若以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海今天收盤市值達1.88兆元，儘管聯發科今天漲幅也超過3%，市值大增，不過根據台灣證券交易所統計，鴻海今天收盤市值，持續超越聯發科的1.87兆元，穩居台股個股第2大。

從個股成交值來看，鴻海今天成交值322.98億元，僅次於台積電的336.67億元，繼續位居台股第2。

不過觀察三大法人，外資今天反手賣超鴻海達1.15萬張，終結連5買，投信持續買超鴻海7733張，投信3月迄今已連12個交易日買超鴻海達7.89萬張，三大法人3月迄今買超鴻海累計達37.73萬張。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國時間3月18日舉辦GTC大會，鴻海董事長劉揚偉日前透露將親自出席，現場鴻海集團也將展示各項新款AI相關產品。

鴻海今年看好AI伺服器業績強勁成長，預估今年在繪圖晶片（GPU）模組業績估超過三位數百分比成長，AI伺服器營收預計成長逾40%，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重將超過4成。

鴻海也預估今年雲端服務供應商（CSP）客戶的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長將超過3成。（編輯：楊凱翔）1130318