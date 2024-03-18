更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明濕冷北部低溫13度 週四起回溫週日全台高溫上看30度
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 證券

鴻海股價創13年半來高點 再寫5大驚奇

2024/3/18 17:53（3/18 18:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為鴻海集團新北市土城總部。（中央社檔案照片）
圖為鴻海集團新北市土城總部。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海看好今年AI伺服器業績，資金持續湧進，帶動鴻海股價擺尾，盤中和盤後股價均再創13年半來高點，並創台股個股第2大量、市值穩居第2大、成交值續居第2、連續6個交易日爆大量等紀錄，不過外資今天反手賣超鴻海1.15萬張，終結連5買。

市場看好鴻海在人工智慧（AI）伺服器業績表現，鴻海今天繼續價漲量增，觸137元高點，尾盤強反彈，終場收136元，漲幅3.03%。

根據統計，鴻海今天盤中和收盤價，已越過2021年3月下旬高峰，再創2010年8月下旬以來波段高點，今天成交量達24.17萬張，位居台股個股今天第2大量，鴻海已連續6個交易日爆大量。

若以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海今天收盤市值達1.88兆元，儘管聯發科今天漲幅也超過3%，市值大增，不過根據台灣證券交易所統計，鴻海今天收盤市值，持續超越聯發科的1.87兆元，穩居台股個股第2大。

從個股成交值來看，鴻海今天成交值322.98億元，僅次於台積電的336.67億元，繼續位居台股第2。

不過觀察三大法人，外資今天反手賣超鴻海達1.15萬張，終結連5買，投信持續買超鴻海7733張，投信3月迄今已連12個交易日買超鴻海達7.89萬張，三大法人3月迄今買超鴻海累計達37.73萬張。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國時間3月18日舉辦GTC大會，鴻海董事長劉揚偉日前透露將親自出席，現場鴻海集團也將展示各項新款AI相關產品。

鴻海今年看好AI伺服器業績強勁成長，預估今年在繪圖晶片（GPU）模組業績估超過三位數百分比成長，AI伺服器營收預計成長逾40%，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重將超過4成。

鴻海也預估今年雲端服務供應商（CSP）客戶的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長將超過3成。（編輯：楊凱翔）1130318

#劉揚偉
#輝達
#聯發科
#鴻海集團
#AI伺服器
延伸閱讀
鴻海去年獲利1420.98億創歷年第3高 三率三升鴻海投資星國挹注 前2月對新南向投資金額年增5倍鴻海2月營收3524.81億元雙減 伺服器業績顯著年增鴻海擬配息5.4元創新高 今年半導體營收估突破千億鴻騰看好AI動能 投資電動車零件擴聲學元件產能
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻騰看好AI動能 投資電動車零件擴聲學元件產能
172.30.142.238