鴻騰看好AI動能 投資電動車零件擴聲學元件產能

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技表示，擴大投資電動車車載電子系統及自動駕駛關鍵零配件，並擴大在越南及印度的聲學元件產線，預期人工智慧（AI）伺服器需求帶動，今年在高速連接器及線纜模組營收將會成長。

展望今年營運，鴻騰在日前公布2023年財報中預期，連接器產業隨著AI浪潮，帶動消費電子產業復甦，儘管今年仍受總體環境不確定因素影響。鴻騰持續投入5G人工智慧物聯網（AIoT）、聲學、電動車等終端市場。

展望今年電動車市況與布局，鴻騰指出，電動車雖受市場影響下修成長目標，鴻騰仍看好車用電子化、自動駕駛等需求不變，帶動鴻騰電源管理、車聯網以及人機介面產品出貨動能。

鴻騰在2023年7月完成收購德國車用零組件設計製造廠Prettl SWH集團，收購後改名為FIT Voltaira Group GmbH。

鴻騰指出，德國車用事業團隊參與，未來將助力鴻騰擴張電動車策略，並加速鴻騰在電動車產品的發展路徑。鴻騰表示，FIT Voltaira Group GmbH三大事業部門包括感測器、連接器數據傳輸系統以及車用電源管理等，也將擴大整體車用產品應用。

根據資料，鴻騰去年電動車終端相關營收，較2022年大幅成長99.7%。

展望AI及雲端服務應用，鴻騰指出，更多需求催生數據中心容量，數據中心需要各種實體連接器、路由器、電力、信號及網絡，帶動連接器需求大增，大數據高速傳輸需求，將是中長期成長動能，鴻騰預期高速連接器及線纜模組，營收將會成長。

在終端產品，鴻騰表示，持續掌握新款智慧手錶用無線充電應用，預期未來一年隨技術成長，娛樂相關系統終端產品成長可期，鴻騰規劃擴大在越南及印度聲學元件產線。

根據資料，鴻騰去年營收41.96億美元，年減7.4%，其中智慧型手機應用占比24.9%，營收年減17.2%，網路設施應用占比10.1%，營收年減43.7%，電動車占比7.3%，系統終端產品占比33.7%，營收年增6%，電腦和消費性電子占比18.4%，營收年減5.7%。鴻騰去年獲利約1.3億美元，較2022年獲利1.7億美元減少23.5%。（編輯：翟思嘉）1130318