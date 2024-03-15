鴻海投資星國挹注 前2月對新南向投資金額年增5倍

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部今天公布今年前2月核准整體對外投資金額為46億4331萬美元，受鴻海對新加坡投增資案件推升，對外投資金額較去年同期大幅成長170.98%，也進一步推升對新南向國家投資額達25億5138萬美元，年增574.74%。

整體對外投資區分為對外、對陸投資，經濟部投資審議司表示，今年前2月核准對外投資件數為116件，較去年同期增加58.90%，投資金額為40億6015萬7000美元，較去年同期大幅增加170.98%。

經濟部表示，成長主因為大型投資案推升所致，包含今年2月核准鴻海以約15.53億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD；國泰人壽以股換股取得義大利GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A約16.75%股權，投資金額約7.22億美元。

此外，友達光電以6億歐元取得德國BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH 100%股權；鴻海以新台幣150億元投資新加坡FOXCONN EV SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD.，再間接取得德國ZF CHASSIS MODULES GMBH 50%股權等。

前2月核准對新南向國家投資件數則有59件，較去年同期增加136%，投資金額為25億5138萬7000美元，較去年同期增加574.74%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

經濟部說明，對新南向投資金額增幅較大，主因為今年前2月核准前述對新加坡投資案，及光寶科技以1.2億美元投資設立越南LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.等大型投資案所致。

對中國大陸投資方面，今年前2月核准對中投資件數為50件，較去年同期減少1.96%，核准投資金額為5億8315萬3000美元，較去年同期增加42.32%。

經濟部表示，主因為前述核准友達光電投資德國BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH，拓展智慧移動事業布局，以及鴻海間接投資德國ZF集團等大型投資案，均間接取得大陸地區投資事業股權所致。

整體來台投資包含僑外、陸資來台，經濟部投資審議司表示，今年前2月核准僑外投資件數為314件，較去年同期減少6.55%；在核准金額部分，投資金額為10億4310萬1000美元，較去年同期增加7.72%。

今年前2月核准新南向國家來台部分，經濟部表示，投資件數為89件，較去年同期增加7.23%，投資金額為7686萬5000美元，較去年同期減少72.63%，其中投資來源地主要為馬來西亞、新加坡及澳大利亞。

陸資來台投資方面，今年前2月核准陸資來台投資件數為4件，較去年同期減少42.86%，投資金額為338萬3000美元，較去年同期減少68.94%。

經濟部表示，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1590件，核准投資金額為25億9932萬9000美元。（編輯：楊凱翔）1130315