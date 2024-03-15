鴻海早盤股價逼近漲停 市值超越聯發科躍居台股第2

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海預期今年業績顯著成長，看好人工智慧（AI）伺服器成長動能強勁，鴻海今天開盤股價強勁，最高觸132.5元，逼近漲停133元，大漲9.5%，創2021年3月下旬以來波段高點，到9時10分，成交量爆增至近14.75萬張。

鴻海早盤股價最高132.5元，以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海最高市值達1.83兆元，相較之下，聯發科股價回檔跌近1%、力守1140元，若以聯發科在外流通股數約15.996億股估計，聯發科市值力守1.82兆元，鴻海與聯發科市值「黃金交叉」，暫居台股個股市值第2，僅次於台積電。

此外，鴻海今天早盤最高漲11.5元，鴻海今天早盤市值大增約1594億元，若以大股東創辦人郭台銘持股約17.42億股估計，郭台銘持股市值增加逾200億元。

從三大法人布局來看，外資本週連4天買超鴻海累計超過13.08萬張，投信連4買累計逾4.91萬張，三大法人累計4天買超鴻海達21.33萬張。

鴻海14日舉行法人說明會，董事長劉揚偉指出，近期生成式AI（Gen-AI）應用增加，AI伺服器能見度提高，此今年集團營運展望從原先預估中性，上調到「顯著」成長。

展望集團在AI伺服器表現，劉揚偉透露，今年在繪圖晶片（GPU）模組業績估有超過3位數百分比的年增幅度，AI伺服器營收成長預計超過40%，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比也將超過4成。

此外，劉揚偉預期，今年鴻海在AI伺服器算力系統和機櫃營收，可較去年成長超過4成，在雲端服務供應商（CSP）和品牌客戶ODM專案上，取得進展，預估今年CSP客戶的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長可超過3成。

展望整體半導體事業，劉揚偉預估，今年鴻海集團在半導體營收將超過新台幣千億元。（編輯：張均懋）1130315