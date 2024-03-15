更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 證券

鴻海早盤股價逼近漲停 市值超越聯發科躍居台股第2

2024/3/15 09:47（3/15 10:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為鴻海土城總部一隅。（中央社檔案照片）
圖為鴻海土城總部一隅。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海預期今年業績顯著成長，看好人工智慧（AI）伺服器成長動能強勁，鴻海今天開盤股價強勁，最高觸132.5元，逼近漲停133元，大漲9.5%，創2021年3月下旬以來波段高點，到9時10分，成交量爆增至近14.75萬張。

鴻海早盤股價最高132.5元，以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海最高市值達1.83兆元，相較之下，聯發科股價回檔跌近1%、力守1140元，若以聯發科在外流通股數約15.996億股估計，聯發科市值力守1.82兆元，鴻海與聯發科市值「黃金交叉」，暫居台股個股市值第2，僅次於台積電。

此外，鴻海今天早盤最高漲11.5元，鴻海今天早盤市值大增約1594億元，若以大股東創辦人郭台銘持股約17.42億股估計，郭台銘持股市值增加逾200億元。

從三大法人布局來看，外資本週連4天買超鴻海累計超過13.08萬張，投信連4買累計逾4.91萬張，三大法人累計4天買超鴻海達21.33萬張。

鴻海14日舉行法人說明會，董事長劉揚偉指出，近期生成式AI（Gen-AI）應用增加，AI伺服器能見度提高，此今年集團營運展望從原先預估中性，上調到「顯著」成長。

展望集團在AI伺服器表現，劉揚偉透露，今年在繪圖晶片（GPU）模組業績估有超過3位數百分比的年增幅度，AI伺服器營收成長預計超過40%，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比也將超過4成。

此外，劉揚偉預期，今年鴻海在AI伺服器算力系統和機櫃營收，可較去年成長超過4成，在雲端服務供應商（CSP）和品牌客戶ODM專案上，取得進展，預估今年CSP客戶的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長可超過3成。

展望整體半導體事業，劉揚偉預估，今年鴻海集團在半導體營收將超過新台幣千億元。（編輯：張均懋）1130315

#郭台銘
#劉揚偉
#鴻海
#鴻海集團
#聯發科
#鴻海集團
延伸閱讀
鴻海去年獲利1420.98億創歷年第3高 三率三升鴻海雲端和元件營運看佳 全面布局AI產品鴻海2月營收3524.81億元雙減 伺服器業績顯著年增鴻海成交爆35萬張創歷史新天量 股價寫六大驚奇智慧城市展 鴻海秀生成式AI與智慧大腦方案
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資搶進鴻海與金融股 調節多檔高息ETF
172.30.142.218