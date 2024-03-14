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鴻海雲端和元件營運看佳 全面布局AI產品

2024/3/14 15:35
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉預期，今年集團業績目標較去年小幅成長，其中雲端網路及元件產品可明顯成長，第1季雲端網路和元件產品可年增，在人工智慧（AI）領域，全面布局AI零組件、AI模組與基板、AI伺服器和機櫃、AI數據中心及液冷散熱技術。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，劉揚偉預期，鴻海今年業績目標較去年小幅成長，消費智能產品業績拚持平，雲端網路產品可明顯成長，電腦終端產品拚持平，元件和其他產品可明顯成長。

展望第1季營運，劉揚偉評估鴻海首季業績較去年第4季明顯修正，主要是傳統淡季和去年同期基期較高因素，其中消費智能產品估明顯季減和年減，雲端網路產品拚較去年第4季持平，估大幅年增，電腦終端產品估明顯季減，力拚較去年同期持平，元件和其他產品估明顯季減，拚小幅年增。

電動車事業方面，劉揚偉指出，鴻海推出的Model C平台，客戶接單達9000輛，第1季開始交車，高雄橋頭電動巴士工廠將於第2季建設啟動，高雄和發電池中心建廠持續進行，第4季電芯線進入量產。

在伺服器項目，劉揚偉指出，去年大約30%伺服器營收比重來自人工智慧（AI）伺服器，模組營收年成長超過100%。

在AI產品，劉揚偉指出，鴻海集團全方位布局AI關鍵零組件、AI關鍵模組與基板、AI伺服器和機櫃以及AI數據中心，也布局液冷散熱技術。

在IC設計，劉揚偉表示，鴻海布局先進輔助駕駛（ADAS）和CIS影像感測、電力和驅動、車用平台等三大車載應用。

在低軌衛星，劉揚偉透露，投資項目取得國際市場低軌星系關鍵零組件訂單，地面設備取得國際主要衛星營運商地面設備與使用者終端訂單。（編輯：張均懋）1130314

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