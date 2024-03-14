鴻海估AI伺服器營收增逾4成 劉揚偉參加輝達GTC大會

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，今年人工智慧AI伺服器業績將強勁成長，營收成長幅度估超過40%，AI伺服器在整體伺服器營收占比，也將超過4成。

劉揚偉今天也透露，他將參加輝達（NVIDIA）於美國時間3月18日舉辦的GTC大會，現場鴻海集團也將展示各項新款AI相關產品。

鴻海下午舉行線上法人說明會，談到今年營運和AI產品布局，劉揚偉指出，去年11月法說會時，集團對今年展望看法中性，不過近期生成式AI（Gen-AI）應用增加，使得AI伺服器能見度提高，因此今年營運展望從原先預估中性，上調到「顯著」成長。

展望集團在AI伺服器表現，劉揚偉透露，今年在繪圖晶片（GPU）模組業績估有超過三位數百分比的年增幅度，AI伺服器營收成長預計超過40%，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比，也將超過4成。

劉揚偉表示，鴻海AI應用上，除了雲端服務供應商（CSP）客戶，品牌客戶也開始積極發展AI伺服器，這些都是鴻海既有的客戶，所以客戶大力發展AI，加上通用型伺服器回穩，將有利鴻海集團的業績表現。

劉揚偉表示，雖然網通產品上半年仍處於庫存消化階段，成長力道稍微受到影響，但今年整體雲端網路產品還是可以達到強勁成長。

談及鴻海在AI伺服器的競爭力，劉揚偉強調，集團在AI伺服器領域的核心競爭力包括零組件、模組、整機到資料中心的垂直整合能力，鴻海掌握AI數據中心的關鍵零組件，包括高效能運算伺服器、儲存設備、交換器、電源供應解決方案及先進散熱技術等，鴻海是唯一可提供AI數據中心全方位解決方案的公司。

談到高速交換機與液冷散熱技術，劉揚偉指出，在提升GPU效能要求下，高速交換機功能更凸顯，鴻海是交換機的重要供應商。

在液冷散熱技術，劉揚偉指出，鴻海「5年前就開始在做了」，鴻海可提供運算效能、機櫃整體空間設計優化、節能表現，散熱解決方案也可以降低客戶的營運成本、及機台運作更安靜等。（編輯：楊凱翔）1130314