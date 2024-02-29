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談魏哲家 劉揚偉以早、多、難3字形容

2024/2/29 20:37（2/29 21:03 更新）
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（中央社記者張建中新竹29日電）陽明交通大學今天頒授台積電總裁魏哲家名譽博士學位，鴻海董事長劉揚偉出席典禮，他說自己是不請自來，並以「早、多、難」3字說明他認識的魏哲家。

劉揚偉表示，他先前獲頒陽明交大名譽博士學位時，打電話邀請魏哲家擔任嘉賓致詞；這次魏哲家獲頒名譽博士，他是不請自來，因為要回報魏哲家當時說了幽默的話。

回想起首次與魏哲家碰面，劉揚偉說，兩人在鴻海會議室討論客戶問題，魏哲家坐在他對面，眼光銳利、問題犀利，讓他壓力很大。

劉揚偉隨後以「早、多、難」3字說明他認識的魏哲家。關於「早」，劉揚偉表示，魏哲家比他早進交大、去美國、從美國回台灣，早做接班人，也比較早出生。

至於「多」，劉揚偉說，魏哲家領導的台積電，比他領導的鴻海賺得多，並稱魏哲家拿的股票也比他多很多。

至於「難」，劉揚偉表示，魏哲家從事的技術難很多，面對的創辦人也是很難超越，面對地緣政治造成的困難也難非常多。

劉揚偉說，他與魏哲家都是來自交大，帶領的公司一家是市值最大的公司，一家是營收最大的公司，要貢獻企業、社會及國家，尤其不能忘掉母校，要飲水思源。（編輯：張良知）1130229

#陽明交大
#劉揚偉
#鴻海
#魏哲家
#台積電
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