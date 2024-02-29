更多編輯台推薦新聞：
嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元
國際

台積電插旗熊本 菊陽町祭赴台旅遊補助每人2100元

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

魏哲家：台積電不跟客戶競爭 對手永遠趕不上

2024/2/29 20:32（2/29 21:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陽明交通大學29日舉辦魏哲家名譽博士學位頒授典禮，魏哲家（左2）表示，要得到客戶信任的第一步是不跟客戶競爭，對手在客戶信任方面永遠趕不上台積電。中央社記者張建中攝 113年2月29日
陽明交通大學29日舉辦魏哲家名譽博士學位頒授典禮，魏哲家（左2）表示，要得到客戶信任的第一步是不跟客戶競爭，對手在客戶信任方面永遠趕不上台積電。中央社記者張建中攝 113年2月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹29日電）台積電總裁魏哲家今天獲頒陽明交通大學名譽博士學位，他表示，要得到客戶信任的第一步是不跟客戶競爭；在客戶信任方面，對手永遠趕不上台積電，想跟台積電競爭，「門都沒有」。

陽明交大今天舉辦魏哲家名譽博士學位頒授典禮，魏哲家演講「積極做事、謙虛做人」。他推崇台積電創辦人張忠謀創立台積電，不只開創晶圓代工產業，同時創立IC設計產業。

魏哲家說，台積電在張忠謀積極領導下，一步一步達到世界第一，其中，客戶信任非常重要。對手技術有一天或許會趕上台積電，製造也可能與台積電一樣好；不過在客戶信任方面，對手永遠趕不上台積電。

他表示，要得到客戶信任的第一步是不跟客戶競爭，位於韓國及美國加州兩個厲害的競爭對手，做自己的產品，還想跟台積電競爭，「門都沒有」。

魏哲家說，台積電的價值觀是「ICIC」，是誠信正直、承諾、創新、客戶信賴，台積電會不遺餘力讓客戶在市場取得成功。

魏哲家表示，原本要以「不要忘了我是誰」為演講題目，因為一個人要謙虛，要開放心胸，還要「知道我是誰」，要選擇自己喜歡的產業。

魏哲家透露，台灣早期社會觀念是想賺錢就當醫生，他原先第一志願也是當醫生，但因為看到血就快要暈倒，且自知沒有藝術天分，只好選擇念電機，進入工業界。

他說，台積電招募「志同道合」的人才，認同公司願景，並遵循核心價值與行為準則，保持熱忱為客戶解決問題，繼續前進發展。

魏哲家表示，半導體不是單打獨鬥的產業，只要有積極做事、謙虛做人心態，就可以和公司及產業一起成長，在人生旅程中共創雙贏。

張忠謀和鴻海董事長劉揚偉今天出席典禮，祝賀魏哲家獲頒陽明交大名譽博士學位，台積電董事曾繁城、歐亞業務暨研究發展及技術研究資深副總經理侯永清、旺宏總經理盧志遠、偉詮電董事長林錫銘及鈺創董事長盧超群等半導體業人士也到場觀禮。（編輯：張良知）1130229

#陽明交大
#魏哲家
#台積電
#張忠謀
延伸閱讀
劉德音退休感言：台積電30年是非凡旅程 魏哲家應會續任總裁台積電魏哲家一句話 SONY從採購談判轉為生產合作談魏哲家 劉揚偉以早、多、難3字形容張忠謀：魏哲家經歷3主動出擊部門 準備最齊全CEO
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
米玉傑秦永沛任台積電共同營運長 研發營運要角
172.30.142.47