魏哲家：台積電不跟客戶競爭 對手永遠趕不上

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電總裁魏哲家今天獲頒陽明交通大學名譽博士學位，他表示，要得到客戶信任的第一步是不跟客戶競爭；在客戶信任方面，對手永遠趕不上台積電，想跟台積電競爭，「門都沒有」。

陽明交大今天舉辦魏哲家名譽博士學位頒授典禮，魏哲家演講「積極做事、謙虛做人」。他推崇台積電創辦人張忠謀創立台積電，不只開創晶圓代工產業，同時創立IC設計產業。

魏哲家說，台積電在張忠謀積極領導下，一步一步達到世界第一，其中，客戶信任非常重要。對手技術有一天或許會趕上台積電，製造也可能與台積電一樣好；不過在客戶信任方面，對手永遠趕不上台積電。

他表示，要得到客戶信任的第一步是不跟客戶競爭，位於韓國及美國加州兩個厲害的競爭對手，做自己的產品，還想跟台積電競爭，「門都沒有」。

魏哲家說，台積電的價值觀是「ICIC」，是誠信正直、承諾、創新、客戶信賴，台積電會不遺餘力讓客戶在市場取得成功。

魏哲家表示，原本要以「不要忘了我是誰」為演講題目，因為一個人要謙虛，要開放心胸，還要「知道我是誰」，要選擇自己喜歡的產業。

魏哲家透露，台灣早期社會觀念是想賺錢就當醫生，他原先第一志願也是當醫生，但因為看到血就快要暈倒，且自知沒有藝術天分，只好選擇念電機，進入工業界。

他說，台積電招募「志同道合」的人才，認同公司願景，並遵循核心價值與行為準則，保持熱忱為客戶解決問題，繼續前進發展。

魏哲家表示，半導體不是單打獨鬥的產業，只要有積極做事、謙虛做人心態，就可以和公司及產業一起成長，在人生旅程中共創雙贏。

張忠謀和鴻海董事長劉揚偉今天出席典禮，祝賀魏哲家獲頒陽明交大名譽博士學位，台積電董事曾繁城、歐亞業務暨研究發展及技術研究資深副總經理侯永清、旺宏總經理盧志遠、偉詮電董事長林錫銘及鈺創董事長盧超群等半導體業人士也到場觀禮。（編輯：張良知）1130229