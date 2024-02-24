張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

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（中央社記者張建中熊本24日電）台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。他表示，半導體產業未來一定會有更多需求，最近AI人士告訴他需要的不只是幾萬、幾十萬和幾千萬片產能，而是需要更多的晶圓廠，3間、5間甚至10間晶圓廠。

張忠謀說，不完全相信人工智慧（AI）人士，不過某種程度，取中間值，在成千上萬片到10間晶圓廠中間，應該可以找到答案。

張忠謀表示，他今天今天參與JASM開幕典禮，充滿驕傲與興奮，不禁回想到1968年第一次造訪日本。他當時是德州儀器副總裁，負責IC產業，到日本推動德儀與索尼間合資企業，拜訪索尼創辦人盛田昭夫。

張忠謀說，盛田昭夫當時已經是傳奇人物，比他年長10歲，在2小時的對話中，盛田昭夫態度非常親切；兩人共同推動德儀和索尼合資合作，盛田昭夫對他說，未來在日本取得的豐碩成果會令他大吃一驚。

張忠謀代表德儀在鳩谷市建廠，並於1973年在大分縣建立晶圓廠。他說，盛田昭夫的預言果然成真，所以德儀在1980年邁出更大一步，在靠近成田機場的美浦（Miho）建造晶圓廠；但在他離開德儀之後，就把廠賣掉。

張忠謀說，1985年注意到台灣和日本人才有許多相似之處，於1987年在台灣打造晶圓廠，就是台積電。在與盛田昭夫對話50年後，非常期待也能在日本獲得成果；這次在日本會有更多挑戰，但還是非常期待能夠有豐碩的成果，希望JASM能夠開花結果。

他表示，台積電於2019年收到邀請到日本開設晶圓廠，非常高興過去5年中，能夠把想法化為具體行動，相信JASM一定能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體產業帶來新一波復興。

張忠謀說，未來半導體一定會有更多需求，目前成千上萬的晶圓製造能量已經就位，但在未來幾年，透過人工智慧協助，一定能夠看到大量生產數百萬片晶圓的產能。

張忠謀表示，最近與AI相關人士討論需要的產能，是又驚有喜，需要的不是幾千、幾萬、幾十萬片產能，而是需要更多晶圓廠，3間、5間甚至10間晶圓廠；他不完全相信人工智慧（AI）人士，不過某種程度，取中間值，在成千上萬片到10間晶圓廠中間應該可以找到答案。（編輯：張良知）1130224