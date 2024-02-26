更多編輯台推薦新聞：
美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣選手Kagami奪「快打旋風6」卡普空盃冠軍 抱回100萬美金
首頁 / 產經
台積電熊本廠開幕
新聞專題
台積電熊本廠開幕1/41
首頁 / 產經

傳張忠謀密會日本經產大臣 台積電：並無此事

2024/2/26 15:04（2/26 15:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電24日舉行熊本廠JASM開幕典禮，創辦人張忠謀（前右3）、日本經濟產業大臣齋藤健（左2）等人出席合影。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
台積電24日舉行熊本廠JASM開幕典禮，創辦人張忠謀（前右3）、日本經濟產業大臣齋藤健（左2）等人出席合影。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台積電日本熊本廠（JASM）24日開幕，創辦人張忠謀親自出席，日本經濟產業大臣齋藤健也到場致意。媒體報導，張忠謀與齋藤健闢室密談。台積電表示，張忠謀此行並無密會齋藤健一事。

媒體報導指出，JASM開幕當天，雖然時間有限，參觀廠區需走路，張忠謀除參加開幕典禮，依然與齋藤健闢室密談。

台積電對此表示，張忠謀這次出席JASM開幕典禮，並無與齋藤健闢室密談一事。

JASM是台積電日本首座晶圓廠，並為日本各界視為重振半導體產業的關鍵。JASM開幕典禮，張忠謀與台積電董事長劉德音、總裁魏哲家等多位高層出席，合作夥伴索尼總裁暨執行長吉田憲一郎、電裝株式會社董事長暨總經理林新之助也到場祝賀。

日本首相岸田文雄透過預錄影片宣布日本政府決定支持興建二廠。齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓（約新台幣1538億元）興建二廠。（編輯：郭無患）1130226

延伸閱讀
日本經產大臣：拍板補助7320億日圓建台積電熊本二廠張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠台積電日本廠進度遠超美國 經濟學人列勞資關係、政府補助等3關鍵
台積電熊本廠開幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電熊本廠開幕 專家：全球布局搶下重要灘頭堡
172.30.142.230