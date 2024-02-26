傳張忠謀密會日本經產大臣 台積電：並無此事

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台積電日本熊本廠（JASM）24日開幕，創辦人張忠謀親自出席，日本經濟產業大臣齋藤健也到場致意。媒體報導，張忠謀與齋藤健闢室密談。台積電表示，張忠謀此行並無密會齋藤健一事。

媒體報導指出，JASM開幕當天，雖然時間有限，參觀廠區需走路，張忠謀除參加開幕典禮，依然與齋藤健闢室密談。

台積電對此表示，張忠謀這次出席JASM開幕典禮，並無與齋藤健闢室密談一事。

JASM是台積電日本首座晶圓廠，並為日本各界視為重振半導體產業的關鍵。JASM開幕典禮，張忠謀與台積電董事長劉德音、總裁魏哲家等多位高層出席，合作夥伴索尼總裁暨執行長吉田憲一郎、電裝株式會社董事長暨總經理林新之助也到場祝賀。

日本首相岸田文雄透過預錄影片宣布日本政府決定支持興建二廠。齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓（約新台幣1538億元）興建二廠。（編輯：郭無患）1130226