更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電熊本廠開幕
新聞專題
台積電熊本廠開幕3/27
首頁 / 產經

台積電熊本廠開幕 張忠謀：將為日本半導體帶來復興

2024/2/24 13:56（2/24 14:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電24日舉行熊本廠開幕典禮，創辦人張忠謀致詞表示，相信熊本廠能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
台積電24日舉行熊本廠開幕典禮，創辦人張忠謀致詞表示，相信熊本廠能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中、楊明珠熊本24日電）台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。他表示，相信JASM能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。

台積電今天舉行熊本廠開幕典禮，包括張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家及合作夥伴索尼和電裝株式會社高層皆出席參加，並有許多日本及台灣媒體採訪。

張忠謀致詞時回想他在1968年第一次造訪日本，當時擔任德州儀器副總裁，負責IC產業，推動德儀與索尼合資。德儀在1980年邁出一大步，在成田機場開設一座晶圓廠，只是他離開德儀後，這座晶圓廠就被賣掉。

張忠謀說，1985年注意到台灣和日本人才有許多相似之處，於1987年在台灣打造晶圓廠，就是台積電。未來雖然會有更多挑戰，不過仍充滿期待，希望JASM能夠開花結果。

張忠謀表示，台積電於2019年收到邀請到日本開設晶圓廠，非常高興過去5年中，能夠把想法化為具體行動，相信JASM一定能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體產業帶來新一波復興。

他說，未來一定會有更多需求，目前成千上萬的晶圓製造能量已經就位，但在未來幾年，透過人工智慧協助，一定能夠看到大量生產數百萬片晶圓的產能。

張忠謀表示，最近與人工智慧（AI）相關人士討論到需要的產能是又驚又喜，需要的不是幾萬、幾十萬片產能，而是需要更多晶圓廠，當然不完全相信，不過，需求應介於這中間。（編輯：張良知）1130224

（中央社製圖）
（中央社製圖）
台積電熊本廠24日下午舉行開幕典禮。熊本廠是由台積電、索尼集團及電裝公司出資的台積電的子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）經營。開幕典禮前，大批媒體排隊進入會場報導。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
台積電熊本廠24日下午舉行開幕典禮。熊本廠是由台積電、索尼集團及電裝公司出資的台積電的子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）經營。開幕典禮前，大批媒體排隊進入會場報導。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
台積電熊本廠2月24日開幕，預計第4季量產。熊本廠是台積電近年全球布局首座開幕的海外晶圓廠，吸引大批媒體前往報導。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
台積電熊本廠2月24日開幕，預計第4季量產。熊本廠是台積電近年全球布局首座開幕的海外晶圓廠，吸引大批媒體前往報導。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日
2021年11月9日，台積電與索尼半導體製造宣布在熊本縣合資設立「日本先進半導體製造公司」（JASM），此公司2022年4月動工興建，2023年12月完工，2024年2月24日將舉行開幕典禮。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月22日
2021年11月9日，台積電與索尼半導體製造宣布在熊本縣合資設立「日本先進半導體製造公司」（JASM），此公司2022年4月動工興建，2023年12月完工，2024年2月24日將舉行開幕典禮。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月22日
#AI
#日本
#台積電
#索尼
#張忠謀
#晶圓廠
#JASM
延伸閱讀
台積電熊本一廠開幕 日本政府可能宣布補助二廠1555億台積電進駐熊本 當地唯一百貨公司台灣食材熱賣台積電日本廠帶動投資熱潮 日經：經濟效益上看4.2兆台積電設廠 熊本工商領袖：迎接明治維新以來的黎明台積電熊本廠開幕 日相岸田：對台日半導業重要一步
台積電熊本廠開幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電熊本一廠開幕 日本政府可能宣布補助二廠1555億
172.30.142.198