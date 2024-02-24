台積電熊本廠開幕 張忠謀：將為日本半導體帶來復興

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（中央社記者張建中、楊明珠熊本24日電）台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。他表示，相信JASM能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。

台積電今天舉行熊本廠開幕典禮，包括張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家及合作夥伴索尼和電裝株式會社高層皆出席參加，並有許多日本及台灣媒體採訪。

張忠謀致詞時回想他在1968年第一次造訪日本，當時擔任德州儀器副總裁，負責IC產業，推動德儀與索尼合資。德儀在1980年邁出一大步，在成田機場開設一座晶圓廠，只是他離開德儀後，這座晶圓廠就被賣掉。

張忠謀說，1985年注意到台灣和日本人才有許多相似之處，於1987年在台灣打造晶圓廠，就是台積電。未來雖然會有更多挑戰，不過仍充滿期待，希望JASM能夠開花結果。

張忠謀表示，台積電於2019年收到邀請到日本開設晶圓廠，非常高興過去5年中，能夠把想法化為具體行動，相信JASM一定能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體產業帶來新一波復興。

他說，未來一定會有更多需求，目前成千上萬的晶圓製造能量已經就位，但在未來幾年，透過人工智慧協助，一定能夠看到大量生產數百萬片晶圓的產能。

張忠謀表示，最近與人工智慧（AI）相關人士討論到需要的產能是又驚又喜，需要的不是幾萬、幾十萬片產能，而是需要更多晶圓廠，當然不完全相信，不過，需求應介於這中間。（編輯：張良知）1130224

（中央社製圖）

台積電熊本廠24日下午舉行開幕典禮。熊本廠是由台積電、索尼集團及電裝公司出資的台積電的子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）經營。開幕典禮前，大批媒體排隊進入會場報導。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日

台積電熊本廠2月24日開幕，預計第4季量產。熊本廠是台積電近年全球布局首座開幕的海外晶圓廠，吸引大批媒體前往報導。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月24日