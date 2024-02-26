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劉德音會見日相岸田 重申支持日本半導體產業

2024/2/26 21:47（2/26 22:14 更新）
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台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）26日訪問日本首相官邸。（共同社）
台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）26日訪問日本首相官邸。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京26日專電）台積電熊本廠JASM日前開幕，台積電董事長劉德音今天在日本首相官邸會見首相岸田文雄後表示，他向岸田強調將在九州打造先進半導體供應鏈，並表達將繼續支持日本半導體產業政策。

共同社報導，劉德音與台積電總裁魏哲家一起訪問首相官邸，並於會後表示，「在日本的支持下，（台積電的熊本縣）第一工廠建設非常順利，很感謝首相的半導體投資戰略。」

台積電在熊本縣菊陽町建造的一廠於24日舉行開幕儀式，二廠也將在今年內開始興建。

岸田文雄在開幕式上透過預錄影片祝賀表示，熊本廠生產先進半導體對台日兩國半導體產業是重要的一大步，並宣布日本政府也決定支持興建二廠。

岸田強調，為發展先進半導體，日本政府提供史無前例及大膽的協助，支持國內製造業基礎設施發展。台積電熊本廠生產先進的邏輯半導體（logic semiconductor）對台日兩國半導體業以及半導體客戶相關產業是重要的一大步；他樂見熊本廠成為台積電全球佈局策略的重要基地。（編輯：陳慧萍）1130226

#日本
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