台積電熊本廠將開幕 吳政忠：台日合作雙贏互補

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（中央社記者張璦台北23日電）台積電日本熊本廠定24日開幕，國科會主委吳政忠今天表示，台日聯手具互補效應、「是Win-win」，未來全產業將以半導體、AI為發展核心，需求量會是現在好幾倍，「不可能全部在台灣做」，因此台灣勢必要與民主自由國家合作。

吳政忠今天接受媒體聯訪時說明，近年台灣能見度因半導體而提高，尤其是台積電，他先前與台積電董事長劉德音、總裁魏哲家交流，也感覺到「走在世界第一的壓力與辛苦」，因此，政府要給予支持，端出晶創台灣方案，讓「IC shining（閃耀），把身體養得更壯」，並吸引世界人才與資金到台灣。

吳政忠指出，晶創計畫除將投入新台幣200億元升級半導體基礎設備，在人才方面，以台灣的IC設計訓練系統來說，基礎部分前進海外設基地，中高階部分根留台灣、比如下線（送交製造）要到台灣的晶圓製造公司。

吳政忠表示，未來食、衣、醫、住、行、育、樂全產業，都將以半導體、AI（人工智慧）為發展核心，需求量會是現在的好幾倍，這是台灣千載難逢的機會，但台灣天然資源有限，「不可能全部在台灣做」，因此與民主、自由國際合作是必然。

吳政忠以台積電擴大在日本投資設廠為例提到，「這也是Win-win」，日本人與台灣人工作態度都很細膩、盡職盡責，文化較為相近，業者建廠布局速度相對快。再者，台灣創新很強，而日本在半導體材料與設備、化學原料等具領先地位，台日合作將有互補效果。

談及其他國際合作，吳政忠強調，台灣近年與美國、德國、法國陸續簽署科學與技術合作協議，「後面應還有一些先進國家會跟台灣合作」。對於國科會規劃在歐洲布局首個IC設計海外訓練基地，吳政忠表示，盼透過培訓當地學生等方式，未來台灣業者若前進國外，就有專業人才可聘用。

吳政忠透露，先前他去德國拜訪時，德國聯邦政府高層希望台積電赴德設廠，當時曾告訴對方「撇步」，就是將人才、環境等生態系條件準備好，就有機會，後來台積電宣布落腳德國薩克森邦首府德勒斯登（Dresden），可見德國準備得相當好，且德國在氫能、汽車工業都有強大基礎，台灣與其合作也將帶來雙贏。（編輯：張若瑤）1130223