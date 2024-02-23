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國科會立院新會期不提AI基本法草案 續留意國際進展

2024/2/23 18:44
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（中央社記者張璦台北23日電）國科會主委吳政忠今天表示，AI法律訂定須兼顧倫理與產業發展，由於相關技術持續快速進化中，因此不會在此會期推出AI基本法草案，但仍會密切留意國際法制作業進程；同時，繁中AI對話引擎TAIDE將於4月結案，後續會開放為開源模型，給外界運用。

人工智慧（AI）浪潮席捲，吳政忠今天接受媒體聯訪時談及台灣AI基本法草案進度，他指出，台灣是先指引、即「公務機關使用生成式AI參考指引」，後法律，而國科會將不會在立法院這一會期提出草案，主因是AI技術持續在快速進化、發展，「太急對台灣沒好處」。

吳政忠強調，「AI法律不只是法律問題而已」，風險、倫理、產業發展都要考慮到，歐盟、美國、日本的相關法制作業也都還在進行中，「我們會密切注意」。

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同時，他透露，台灣推出的繁體中文「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE），將於4月結案，並將參數量70億（7B）版本開放為開源模型，提供外界根據各自需求，建立內部應用。

吳政忠表示，TAIDE是「整地打基礎」，初步已有約20家企業試用7B版本，依照自身領域知識訓練「在基礎上蓋大樓」，協助TAIDE研發團隊精進相關功能；13B版本則是學研界使用，繁中評測結果應與ChatGPT的GPT-3.5版本差不多。（編輯：林興盟）1130223

#台灣
#國科會
#吳政忠
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