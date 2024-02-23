台積電日本廠帶動投資熱潮 日經：經濟效益上看4.2兆

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（中央社台北23日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，隨著台積電日本熊本廠明天正式開幕，除帶動台灣對日本的投資熱潮，未來10年估為當地創造上看20兆日圓（新台幣4.2兆元）經濟效益。

報導指出，中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健表示：「由於半導體激勵措施，我們的許多台灣客戶，甚至東南亞客戶都表示有興趣投資日本，特別是熊本縣。」

中信銀是近10年來唯一擁有龐大日本業務的台灣銀行業者，曾於2014年收購東京之星銀行。晶片製造巨擘台積電宣布將在熊本縣興建它在日本的第一座晶圓廠後，中信銀擴張熊本縣事業的需求突然暴增。

林永健說：「我們持續收到與熊本相關的請求而且大幅增加，例如怎麼在當地買不動產、怎麼申請抵押貸款、要住在哪裡和讓小孩上學…我們似乎成為生活方式指南和顧問機構。這就是為什麼我們決定在熊本市中心開設辦公室，來接待客戶。」

他說，日本並不是外資銀行擴張的熱門地點，因為當地的負利率政策使得銀行難以獲利。但是近年來，玉山商業銀行、彰化商業銀行及台灣銀行等7家台灣銀行業者也都已在日本設立分行，足以證明晶片熱潮以及台積電建廠，改變了以往的局面。

就連航空業者也搭上這波熱潮。星宇航空和中華航空去年都開通熊本直飛航班，希望把握半導體產業帶動的旅運需求。

美國投資銀行尼達姆（Needham）半導體分析師查爾斯．施（Charles Shi）表示，台灣和日本確實有文化相近性，這使得台積電在日本擴張比在美國和德國更容易。半導體生產是世界上最精密製造事業，經營一座半導體廠需要能嚴格遵循工作倫理、擁有工程敏銳度、注重細節和紀律的勞動力，而這些都是日本的優勢。

其他台灣晶片製造商也開始向全球擴張，第2大晶圓代工廠聯華電子正在新加坡投資50億美元設廠，最近更宣布將與英特爾（Intel）合作，在英特爾位於美國亞利桑那州廠開發和製造12奈米製程平台。

台積電在熊本建廠已經刺激了第一波總計6兆日圓（新台幣1.26兆元）的當地投資，主要來自東京威力科創（Tokyo Electron）、京瓷（Kyocera）和勝高（SUMCO）等日本設備和材料供應商，以及晶片製造商羅姆半導體集團（Rohm）和索尼（Sony）。

根據九州經濟調查協會估計，自2021年開始的投資熱潮可能在未來10年為九州帶來20.77兆日圓的經濟效益。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1130223