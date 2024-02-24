台積電熊本廠開幕 日相岸田：對台日半導業重要一步

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（中央社記者楊明珠、張建中熊本24日電）台積電日本熊本廠JASM今天開幕，日本首相岸田文雄透過預錄影片致詞表示，熊本廠生產先進半導體對台日兩國半導體產業是重要的一大步。

台積電今天舉行熊本廠開幕典禮，包括創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家及合作夥伴索尼和電裝株式會社高層皆出席參加，並有許多日本及台灣媒體採訪。

此外，包括防衛大臣木原稔、眾議員萩生田光一等日本政要陸續抵達會場。萩生田光一在擔任經產大臣時大力協助台積電在熊本設廠。

岸田文雄今天上午搭乘自衛隊飛機抵達石川縣輪島市能登機場，視察能登半島地震災區。他透過預錄影片致詞表示，來自國內外參與半導體產業的各方今天齊聚熊本縣菊陽町。對於數位化及去碳化而言，半導體是不可或缺的關鍵科技。

他強調，為發展先進半導體，日本政府提供史無前例及大膽的協助，支持國內製造業基礎設施發展。

岸田上述指的是，日本政府為順利推動熊本建廠，取消實施50多年的法規，大幅簡化程序，讓一般需要2年的準備時間縮短為6個月，且允許全年365天、24小時不間斷施工，進一步縮短工期。

他表示，台積電熊本廠生產先進的邏輯半導體（logic semiconductor）對台日兩國半導體業以及半導體客戶相關產業是重要的一大步。岸田樂見熊本廠成為台積電全球佈局策略的重要基地。（編輯：周永捷）1130224