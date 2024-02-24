台積電熊本廠開幕 龔明鑫：提升全球晶片供應鏈韌性

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（中央社記者張建中熊本24日電）台積電熊本廠今天舉行開幕典禮，國發會主委龔明鑫以台積電法人董事身分受邀出席。他受訪指出，台積電熊本廠樹立了海外建廠重要標竿，並鞏固生態體系，提升日本和全世界半導體晶片供應鏈韌性。

龔明鑫表示，他是以國發基金法人董事身分受邀參加台積電熊本廠開幕儀式，同時具有台灣官方身分。今天見證開幕儀式具有兩層意義，從台積電法人大股東、董事身分看，看到台積電在海外建廠建立很重要的標竿。

龔明鑫說，熊本廠本來建廠時間要非常長、要好多年，但事實上在共同努力下，1年8個月就蓋起來開幕。台積電在樹立標竿後，其他廠挑戰性蠻高，要共同努力加強。

他表示，台積電在熊本建廠，合作對象、晶片使用顧客都成為夥伴；日本在半導體材料及設備的全球占有率非常高，台積電透過這項投資，在日本設廠努力，可以更鞏固半導體生態體系。

以政府角度思考，龔明鑫說，台灣與日本半導體合作，將提升世界半導體供應鏈韌性。之前疫情看到全世界半導體晶片欠缺，隨著未來數位轉型、淨零轉型，晶片需求會更大，台積電日本建廠後可以進一步提升供應鏈韌性。

龔明鑫表示，這次到日本跟5、6位身兼政務官銜的國會議員會面，他們提到這項投資對於日本經濟安全有很大幫助，保障日本晶片來源及需求，對台灣則可以建立很好生態系統。

龔明鑫說，放大以全世界角度看，對於全球晶片供應鏈韌性也提升非常多。台積電或台灣半導體廠在日本或其他部分也會做同樣事情，祝福台積電將來任何合作可以順利成功。（編輯：張良知）1130224