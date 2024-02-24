「晶片戰爭」作者：台積電熊本廠將鞏固台日關係

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（中央社熊本菊陽町24日綜合外電報導）台灣積體電路製造公司在日本熊本縣的新廠今天開幕。「晶片戰爭」（Chip War）一書作者米勒（Chris Miller）說，這座工廠有助於鞏固台灣與日本的政治關係。

92歲的台積電創辦人張忠謀在熊本廠開幕典禮上說，相信這座工廠能提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體產業帶來新一波復興。

米勒說，這座日本新廠是台積電多年來最重要的國際投資。

米勒告訴法新社：「在台灣努力確保獲得能幫忙抵抗中國壓力的有力盟友之際，這也將鞏固台灣與日本的政治關係。」

對日本來說，這座位於熊本縣菊陽町的台積電工廠也是出人意表的成功之舉，因為日本正以巨額補貼與美國、歐洲競逐半導體企業。

日本工業大廠東芝（Toshiba）和日本電氣（NEC）曾在1980年代幫助日本主宰微晶片市場，但在韓國與台灣競爭下，日本的全球市占率從50%以上暴跌到10%左右。

如今日本正提撥4兆日圓（約新台幣8400億元）的國家補貼，要將國產晶片銷售增為3倍，於2030年超越15兆日圓。

在日本政府大力支持下，台積電本月宣布興建第2座工廠以製造更多先進晶片，據報還準備興建第3座、甚至第4座工廠。

台積電正在美國亞利桑那州興建第2座工廠，另也計劃在德國設廠，將是台積電在歐洲的第一座工廠。

但日本勝在地理位置與台灣較近，且已在半導體產業累積豐富經驗；此外，至少以耗時22個月建造的熊本廠來說，進展很快。

相較之下，在宣布要補貼527億美元以重振國內半導體業的美國，亞利桑那州廠進度已經落後，還與工會發生糾紛。

菊陽町官員今村太郎告訴法新社：「我看過不同企業興建的許多工廠，但台積電的建造速度非常快。」

今村太郎在菊陽町公所受訪，一旁掛著寫有「歡迎台積電員工」的橫幅。他說：「這裡每個人，不分老幼，現在都知道什麼是『晶片』和『台積電』。」

熊本地區原本就是日本半導體企業集中地，但在人口嚴重老化的日本，半導體業也和其他產業一樣擔心找不到足夠的工人，尤其當地學生不是遠赴外地就是寧可從事晶片以外的其他產業。

熊本高等專門學校副教授高倉健一郎坦言，畢業生「對軟體比較有興趣」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130224